Bloomberg: Apple занялась разработкой собственных дисплеев

Компания Apple впервые занялась разработкой собственных дисплеев для мобильных устройств. Разработка держится в тайне, а производство располагается в Калифорнии, недалеко от штаб-квартиры компании.

По сведениям источников издания, Apple разрабатывает MicroLED-дисплеи, их использование вместо нынешних OLED-дисплеев может сделать устройства ярче, тоньше и поможет им потреблять меньше энергии.

Компания занимается разработкой таких дисплеев уже довольно давно, но в прошлом году почти закрыла проект как нерентабельный. Тем не менее исследования были продолжены.

Как отмечает издание, создание собственных дисплеев является следующим шагом в рамках политики Apple, согласно которой компания старается производить максимум элементов для своих продуктов собственными силами.

В конце декабря Apple выпустила официальное обращение к пользователям, в котором извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых iPhone для продления их работы.