Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Население Украины продолжает сокращаться Население Украины продолжает сокращаться
Новости: ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму
Новости: Сборная Украины поднялась на второе место в мировом рейтинге 3х3 Сборная Украины поднялась на второе место в мировом рейтинге 3х3
Новости: Резюме Стива Джобса продали за 174 тысячи долларов Резюме Стива Джобса продали за 174 тысячи долларов
X

Bloomberg: Apple занялась разработкой собственных дисплеев

Apple
19:21 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Собственное производство держится в тайне.

Компания Apple впервые занялась разработкой собственных дисплеев для мобильных устройств. Разработка держится в тайне, а производство располагается в Калифорнии, недалеко от штаб-квартиры компании.

По сведениям источников издания, Apple разрабатывает MicroLED-дисплеи, их использование вместо нынешних OLED-дисплеев может сделать устройства ярче, тоньше и поможет им потреблять меньше энергии.

Компания занимается разработкой таких дисплеев уже довольно давно, но в прошлом году почти закрыла проект как нерентабельный. Тем не менее исследования были продолжены.

Как отмечает издание, создание собственных дисплеев является следующим шагом в рамках политики Apple, согласно которой компания старается производить максимум элементов для своих продуктов собственными силами.

В конце декабря Apple выпустила официальное обращение к пользователям, в котором извинилась за то, что намеренно замедляла работу старых iPhone для продления их работы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Apple, Bloomberg, Дисплей, Разработка, Собственные дисплеи.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Акции Snapchat резко обвалились из-за скандальной рекламы с Рианной Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона Galaxy S8 получило расширенное обновление Android Oreo

Последние новости

Перемирие на Донбассе: не зафиксировано ни одного вражеского обстрела Анджелина Джоли рассказала о том, что ее не устраивает в своей внешности Новичок "Динамо": При таком холоде я раньше не играл
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Один бокал красного вина приравнивается к тренировке в спортзале
03 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
04 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
05 В водах Эстонии обнаружены останки загадочной подводной лодки
Новости сегодня
20:23 Как выглядят самые древние в мире айсберги (Фото)
20:20 В США столкнулись два поезда: эвакуируют целые кварталы
20:18 Свитолина сыграет с Уильямс или Осакой на старте турнира WTA в Майами
20:14 Медики рассказали, как голодание влияет на работу мозга
20:13 Смешные комиксы, которые обязательно вызовут у вас улыбку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко прибыл в Катар: программа визита Порошенко прибыл в Катар: программа визита
Новости: РФ начала масштабные учения на границе с Украиной РФ начала масштабные учения на границе с Украиной
Новости: Выходные на Пасху 2018: сколько будут отдыхать украинцы в апреле Сколько будут отдыхать украинцы в апреле
Новости: Крашенки: история и современность главного символа Пасхи Крашенки: история и современность главного символа Пасхи
Добавить комментарий
0