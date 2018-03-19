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Колонки от Logitech могут "визуально расширить" изображение

Колонки от Logitech
20:47 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости технологии: Компания Logitech представила свою новую разработку - колонки G560, которые оснащены адаптивной подсветкой.

Как сообщили в Logitech, их колонки G560 получили RGB-подсветку, которая умеет воспроизводить 16 миллионов цветов. Колонка сможет синхронизироваться с картинкой на экране, благодаря чему изображение на мониторе визуально расширяется.

Эта технология напоминает Ambilight у телевизоров Philips.

Сейчас Logitech сотрудничает со многими разработчиками игр, чтобы добавить поддержку этой технологии в их проекты. В компании уверены, их колонки помогут разнообразить впечатления от игр. Например, подсветка мигает красным, если у персонажа остается здоровье.

Logitech G560 состоят из двух колонок и сабвуфера. Суммарная мощность составляет 120 Вт. Стоимость системы – около 200 долларов.

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Новости технологии, G560, Logitech, Визуальное расширение, Колонки, Колонки от Logitech.
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