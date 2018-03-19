https://telegraf.com.ua/files/2018/03/logitechg560-01-728x410-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3965603-kolonki-ot-logitech-mogut-vizualno-rasshirit-izobrazhenie.html
Колонки от Logitech могут "визуально расширить" изображение
Новости технологии: Компания Logitech представила свою новую разработку - колонки G560, которые оснащены адаптивной подсветкой.
Как сообщили в Logitech, их колонки G560 получили RGB-подсветку, которая умеет воспроизводить 16 миллионов цветов. Колонка сможет синхронизироваться с картинкой на экране, благодаря чему изображение на мониторе визуально расширяется.
Эта технология напоминает Ambilight у телевизоров Philips.
Сейчас Logitech сотрудничает со многими разработчиками игр, чтобы добавить поддержку этой технологии в их проекты. В компании уверены, их колонки помогут разнообразить впечатления от игр. Например, подсветка мигает красным, если у персонажа остается здоровье.
Logitech G560 состоят из двух колонок и сабвуфера. Суммарная мощность составляет 120 Вт. Стоимость системы – около 200 долларов.
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