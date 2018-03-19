Apple выпустит эксклюзивный iPhone X

В конце лета прошедшего года Apple анонсировала выход iPhone X в трех цветовых решениях, однако гаджет появился только в двух. Корпорация решила исправить ошибку: стало известно о скором появлении на прилавках iPhone X в расцветке Blush Gold.

Известный инсайдер Вениамин Гескин в личном микроблоге рассказал о ближайших планах Apple. По его словам, в скором времени в продаже появится новый iPhone X. Американская корпорация решила исправить оплошность и все-таки выпустить гаджет в цветовом решении Blush Gold.

Многие поклонники iPhone с нетерпением ожидали его появление сразу после презентации смартфона, поскольку Blush Gold по сравнению с Rose Gold, в котором ранее появились многие девайсы производителя, выглядит очень необычно. Blush Gold считают цветом темного розового золота.

Когда конкретно на прилавках появится iPhone X в новом цвете, не уточняется. По предположениям, Apple представит его 27 марта.