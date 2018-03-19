Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В ЕС озвучили ожидания от реформ в Украине В ЕС озвучили ожидания от реформ в Украине
Новости: У Порошенко анонсировали видео по Савченко, которое "шокирует все общество" У Порошенко анонсировали важное видео по Савченко
Новости: "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги "Олимпик" продал своего лидера за смешные деньги
Новости: Резюме Стива Джобса продали за 174 тысячи долларов Резюме Стива Джобса продали за 174 тысячи долларов
X

Apple выпустит эксклюзивный iPhone X

Apple
21:43 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости технологии: Легендарный iPhone X ждет новое обновление.

В конце лета прошедшего года Apple анонсировала выход iPhone X в трех цветовых решениях, однако гаджет появился только в двух. Корпорация решила исправить ошибку: стало известно о скором появлении на прилавках iPhone X в расцветке Blush Gold.

Известный инсайдер Вениамин Гескин в личном микроблоге рассказал о ближайших планах Apple. По его словам, в скором времени в продаже появится новый iPhone X. Американская корпорация решила исправить оплошность и все-таки выпустить гаджет в цветовом решении Blush Gold.

Многие поклонники iPhone с нетерпением ожидали его появление сразу после презентации смартфона, поскольку Blush Gold по сравнению с Rose Gold, в котором ранее появились многие девайсы производителя, выглядит очень необычно. Blush Gold считают цветом темного розового золота.

Когда конкретно на прилавках появится iPhone X в новом цвете, не уточняется. По предположениям, Apple представит его 27 марта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Apple, iPhone X, Новинка, Обновления, Эксклюзивный iPhone X.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео) Акции Snapchat резко обвалились из-за скандальной рекламы с Рианной Банальные ошибки, которые мы допускаем при зарядке смартфона

Последние новости

В трансфере хавбека "Реала" заинтересованы "Арсенал" и "Ливерпуль" Колонки от Logitech могут "визуально расширить" изображение В Черновцах горел один из крупнейших рынков в Украине: тушили более пяти часов
Сегодня читают
01 Найденный в США древний пистолет поставил археологов в тупик
02 Один бокал красного вина приравнивается к тренировке в спортзале
03 Потап оставил Зианджу в проекте "Голос страны" (Видео)
04 Хачериди прокомментировал свое поведение и решение Хацкевича
05 В водах Эстонии обнаружены останки загадочной подводной лодки
Новости сегодня
22:08 Рене Зеллвегер сыграет роль Джуди Гарленд в новом фильме
22:05 Боб Арум: Гвоздик не будет сидеть целый год без дела
21:59 В Украине хотят запретить продавать домашнюю свинину и говядину
21:49 Черно-белые снимки профессиональных балерин на фоне Нью-Йорка (Фото)
21:40 ООН: За три месяца на Донбассе погибли 12 гражданских
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко прибыл в Катар: программа визита Порошенко прибыл в Катар: программа визита
Новости: Население Украины продолжает сокращаться Население Украины продолжает сокращаться
Новости: ЕС не признает российские "выборы РФ" в украинском Крыму ЕС не признает "выборы РФ" в украинском Крыму
Новости: Крашенки: история и современность главного символа Пасхи Крашенки: история и современность главного символа Пасхи
Добавить комментарий
0