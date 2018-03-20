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Цукерберг потерял более $6 млрд из-за скандала с компанией Cambridge Analytica

Facebook и Cambridge Analytica
05:16 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости технологии: Разработанный Cambridge Analytica метод облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью влияния на их выбор.

Состояние американского предпринимателя Марка Цукерберга сократились более чем на 6 млрд долларов в связи со снижением курса акций основанной им компании Facebook.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

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По итогам торговой сессии стоимость ценных бумаг снизилась почти на 7%. Основной причиной стало появление новостей о том, что британской аналитической компании Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook и на основе этого разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.

По сведениям CNBC, Цукербергу, а также подконтрольным ему структурам принадлежит более 403 млн акций компании Facebook. Их общая стоимость после падения на 7% превышает 68 млрд долларов.

Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Цукерберга в результате равны 70,4 млрд долларов. Предприниматель занимает пятое место в списке самых богатых людей мира.

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Он уступает лишь главе компании Amazon Джефф Безос (129 млрд долларов), основателю Microsoft Биллу Гейтсу (91,4 млрд долл.), Руководителю инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (87,6 млрд долл.), А также основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге (70,8 млрд долл.).

О сборе данных Cambridge Analytica сообщила ранее газета The New York Times. Как рассказали бывшие сотрудники фирмы, разработанный ею метод облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью влияния на их выбор.

Напомним, в Facebook заблокировали работу аналитической компании Cambridge Analytica и связанную с ней консалтинговую фирму Strategic Communication Laboratories. Компания занималась анализом данных в социальных сетях и сотрудничала, в частности, со штабом Дональда Трампа во время президентской предвыборной кампании в США 2016 года.

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Новости технологии, Cambridge Analytica, Facebook, Выборы в США, Манипуляция, Марк Цукерберг, Скандал, Соцсети.
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