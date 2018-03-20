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Основатель Telegram отреагировал на угрозы о блокировании

Павел Дуров
21:14 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости технологии: Павел Дуров отреагировал на угрозы заблокировать мессенджер на территории России.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не будет предоставлять ФСБ России ключи для расшифровки переписки пользователей. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит личные данные своих пользователей, не принесут результата. Telegram будет отстаивать свободу и конфиденциальность", – написал Дуров.

20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ спецслужбы, которым ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей (около 370 тысяч гривень) за отказ передать ключи для шифрования информации.

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После этого "Роскомнадзор" заявил, что требует от Telegram предоставить эти ключи ФСБ в течение 15 дней. После этого ведомство может обратиться в суд для блокировки Telegram.

Обязанность предоставлять Федеральной службе безопасности информацию для расшифровки сообщений в системах интернет-общения ввели в России в 2016 году принятием пакета законов, которые имеют в первую очередь антитеррористическое направление. Российские спецслужбы утверждают, что террористы координируют свои действия с помощью таких систем с высоким уровнем шифрования и защиты, как, в частности, мессенджер Telegram.

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Новости технологии, Telegram, Блокировка, Мессенджер, Павел Дуров, Россия, Угрозы.
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