Основатель Telegram отреагировал на угрозы о блокировании

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не будет предоставлять ФСБ России ключи для расшифровки переписки пользователей. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Угрозы заблокировать Telegram, если он не предоставит личные данные своих пользователей, не принесут результата. Telegram будет отстаивать свободу и конфиденциальность", – написал Дуров.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 марта 2018 г.

20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ. Мессенджер требовал признать недействительным приказ спецслужбы, которым ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей (около 370 тысяч гривень) за отказ передать ключи для шифрования информации.

После этого "Роскомнадзор" заявил, что требует от Telegram предоставить эти ключи ФСБ в течение 15 дней. После этого ведомство может обратиться в суд для блокировки Telegram.

Обязанность предоставлять Федеральной службе безопасности информацию для расшифровки сообщений в системах интернет-общения ввели в России в 2016 году принятием пакета законов, которые имеют в первую очередь антитеррористическое направление. Российские спецслужбы утверждают, что террористы координируют свои действия с помощью таких систем с высоким уровнем шифрования и защиты, как, в частности, мессенджер Telegram.