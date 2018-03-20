Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)

Новинка понравится и тем, кто интересуется историей, и тем, кто ориентируется на современные технологии.

Надо подчеркнуть, что Brownells только делает первые шаги как производитель огнестрельного оружия. И свои первые модели компания выпустила в стилистике ретро AR и M16 винтовок и карабинов.

Модель Brownells XM177 E2 доступна в калибре 5,56 мм и построена на платформе Colt Commando, который успешно использовался в армейских спецподразделениях США.

Новинка комплектуется стволом длиной 12,7 дюймов (с пламегасителем – 16 дюймов), ствольной коробкой дизайна M-16 A1, магазином на 20 патронов и складным прикладом.

Стоимость модели в США – $1150.