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Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)

Brownells XM177 E2
23:27 Вт, 20 Март 2018 Телеграф
zbroya.info
Фото: zbroya.info

Новости технологии: Карабин XM177 E2 от компании Brownells можно охарактеризовать как ретро модель в современном исполнении.

Новинка понравится и тем, кто интересуется историей, и тем, кто ориентируется на современные технологии.

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Надо подчеркнуть, что Brownells только делает первые шаги как производитель огнестрельного оружия. И свои первые модели компания выпустила в стилистике ретро AR и M16 винтовок и карабинов.

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Модель Brownells XM177 E2 доступна в калибре 5,56 мм и построена на платформе Colt Commando, который успешно использовался в армейских спецподразделениях США.

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Новинка комплектуется стволом длиной 12,7 дюймов (с пламегасителем – 16 дюймов), ствольной коробкой дизайна M-16 A1, магазином на 20 патронов и складным прикладом.

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Стоимость модели в США – $1150.

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