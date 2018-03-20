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Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
23:27 Вт, 20 Март 2018 Телеграф
Фото: zbroya.info
Новости технологии: Карабин XM177 E2 от компании Brownells можно охарактеризовать как ретро модель в современном исполнении.
Новинка понравится и тем, кто интересуется историей, и тем, кто ориентируется на современные технологии.
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Надо подчеркнуть, что Brownells только делает первые шаги как производитель огнестрельного оружия. И свои первые модели компания выпустила в стилистике ретро AR и M16 винтовок и карабинов.
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Модель Brownells XM177 E2 доступна в калибре 5,56 мм и построена на платформе Colt Commando, который успешно использовался в армейских спецподразделениях США.
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Новинка комплектуется стволом длиной 12,7 дюймов (с пламегасителем – 16 дюймов), ствольной коробкой дизайна M-16 A1, магазином на 20 патронов и складным прикладом.
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Стоимость модели в США – $1150.
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