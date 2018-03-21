Компания Philips сделала первый шаг по созданию аналога Wi-Fi

Компания Philips сообщила о начале тестирования своей технологии Li-Fi (Light Fidelity) в офисах. Первые «подопытные» - французская инвестиционная компания Icade.

Как это работает?

Широкополосный доступ в Интернет обеспечивается при помощи специальных светодиодов, которые передают информацию через световые волны на скорости 30 Мбит/с.

Li-Fi работает через светодиодные светильники, оснащённые встроенными модемами.

На данный момент пользователям необходимо подключить USB-ключ к своим компьютерам для доступа к сети, но технология в конечном итоге будет встроена в другие устройства.

Предполагается, что такой способ более надёжный и безопасный, чем Wi-Fi. Благодаря тому, что передача сети идёт от диодов, технология может быть использована даже под водой.

Однако у данного изобретения есть и недостатки. Li-Fi работает только в пределах одной комнаты, что не очень удобно для больших домов и офисов.