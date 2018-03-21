Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Генсек Совета Европы не упомянул Крым во время поздравления Путина Генсек Совета Европы не упомянул Крым во время поздравления Путина
Новости: СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого СМИ: Генпрокуратура и НАБУ несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого
Новости: Гвоздик о бое Стивенсон - Джек Гвоздик о бое Стивенсон - Джек
Новости: Ученые совершили революционное открытие для производства пива Ученые совершили революционное открытие для производства пива
X

Компания Philips сделала первый шаг по созданию аналога Wi-Fi

Компания Philips сделала первый шаг по созданию аналога Wi-Fi
06:38 Сегодня Телеграф
gagadget.com
Фото: скриншот

Новости технологии: Благодаря тому, что передача сети идёт от диодов, технология может быть использована даже под водой.

Компания Philips сообщила о начале тестирования своей технологии Li-Fi (Light Fidelity) в офисах. Первые «подопытные» - французская инвестиционная компания Icade.

Как это работает?

Широкополосный доступ в Интернет обеспечивается при помощи специальных светодиодов, которые передают информацию через световые волны на скорости 30 Мбит/с.

В Японии представлен новый поезд-пуля с революционным дизайном (Видео)

Li-Fi работает через светодиодные светильники, оснащённые встроенными модемами.

На данный момент пользователям необходимо подключить USB-ключ к своим компьютерам для доступа к сети, но технология в конечном итоге будет встроена в другие устройства.

Основатель Telegram отреагировал на угрозы о блокировании

Предполагается, что такой способ более надёжный и безопасный, чем Wi-Fi. Благодаря тому, что передача сети идёт от диодов, технология может быть использована даже под водой.

Бывшие инженеры Apple создали девайсы для взлома iPhone

Однако у данного изобретения есть и недостатки. Li-Fi работает только в пределах одной комнаты, что не очень удобно для больших домов и офисов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Li-Fi, Light Fidelity, Philips, Wi-Fi, Гаджеты, Девайсы, Новости технологий, Техно, Техноновости, Характеристики.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Китайская компания анонсировала выход смартфона со сверхмощным аккумулятором Цукерберг потерял более $6 млрд из-за скандала с компанией Cambridge Analytica Apple выпустит эксклюзивный iPhone X

Последние новости

Жан Рено представит в Киеве фильм "Последний шаг" Молдова вернула посла в РФ после трехмесячного перерыва Румыния озвучила свою позицию по выборам РФ в оккупированном Крыму
Сегодня читают
01 Военные технологии: в США выпущен карабин Brownells XM177 E2 (Видео)
02 Порошенко посетит саммит НАТО вопреки позиции Венгрии
03 Ученые рассказали о новом астрономическом объекте - черной звезде
04 Травмированный Неймар отложил костыли и станцевал на одной ноге (Видео)
05 В NASA завили, что США решили проблему плутония-238
Новости сегодня
06:39 Дуглас Коста: Отсутствие Неймара в сборной Бразилии - шанс для других игроков
06:37 Авиаудар по рынку в Восточной Гуте унес жизни минимум 24 человек, много раненных
06:30 Целительные вкусные продукты для правильной детоксикации печени
06:24 Канадские политики назвали приоритетный вопрос саммита G7
06:08 Глава МВФ выступила против принятия "исключительных мер" в сфере торговли
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украину могут не пустить польского депутата В Украину могут не пустить польского депутата
Новости: Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке Нацбанк разъяснил правила округления сумм в чеке
Новости: Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму Украина подала заявку в ПАСЕ о дебатах по "выборам" РФ в Крыму
Новости: Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018 Гугл выпустил дудл ко Дню весеннего равноденствия 2018
Добавить комментарий
0