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Lenovo выпустила два бюджетника с ценой до $150

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Lenovo
05:21 Сегодня Телеграф
gagadget.com
Фото: gagadget.com

Новости технологии: Компания Lenovo выпустила два бюджетника K5 и K5 Play с двойными камерами и ценой до $150

Компания Lenovo, помимо S5, презентовала еще две бюджетные модели — K5 (похоже, тот самый K350 в TENAA) и K5 Play.

Lenovo K5

Это смартфон с 5,72-дюймовым экраном с разрешением HD+ (720×1,440 пикселей) и соотношением сторон 18:9.

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Имеет восьмиядерный процессор MediaTek МТ6750, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, двойную основную камеру на 13 и 5 Мп с диафрагмой f/2.2, аккумулятор емкостью 3000 мАч, и ZUI 3.1 на базе Android Nougat.

Доступны модификации 2+16 ГБ, 3+32 ГБ, 4+32 ГБ и 4+64 ГБ памяти.

Предзаказы на K5 стартовали сегодня в Китае, а на полки магазинов он попадет 10 апреля. Его стоимость — $142.

K5 Play

Это версия K5 с 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440×720 точек, в поликарбонатном корпусе, с процессором Snapdragon 430, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной камерой 13 Мп + 2 Мп с апертурой f/2.2.

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Емкость аккумулятора — 3030 мАч, объем памяти — 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной.

Предзаказы также можно оформить с сегодняшнего дня, а вот в продажу он поступит чуть позже — 17 апреля с ценником всего $110.

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