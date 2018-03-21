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Meizu официально представила смартфон E3 с 6 ГБ оперативной памяти

Meizu E3
17:34 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Сегодня в Китае состоялась премьера смартфона Meizu E3 со сканером отпечатков пальцев на боковой грани в безрамочном дизайне.

Гаджет построен на процессоре Snapdragon 636 и оснащен 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон Meizu E3 оснащен 5,99-дюймовым дисплеем LTPS In-Cell, который обеспечивает разрешение Full HD + (2160 x 1080 пикселей) и соотношение сторон 18: 9. Он поддерживает до 85 процентов цветовой гаммы NTSC.

Оперативной памяти у любой версии устройства - 6 ГБ, а постоянной памяти — 64 либо 128 ГБ. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев на боковой грани, а также операционную систему Flyme 7 на базе Android 7.1.2. Размеры составляют 156,8 х 75 х 7,6 мм, а вес — 160 граммов.

Аккумулятор емкостью 3300 мАч, как обещает производитель смартфона, "позволит своим пользователям наслаждаться 6-часовым онлайн-видео, 86-часовым воспроизведением видео или непрерывной игрой в течение почти 6 часов". Имеется поддержка быстрой зарядки, благодаря которой за полчаса аппарат восстановит 53% емкости батареи.

Meizu E3 получил сдвоенную основную камеру. Главный датчик — Sony IMX362 на 12 Мп (диафрагма F/1.9). Вспомогательный — Sony IMX350 на 20 Мп (диафрагма F/2.6) с телеобъективом. Фронтальная камера - на 8 Мп.

Meizu E3 предлагается в черном, золотистом и синем цветовых вариантах по цене порядка $284 и $315 в зависимости от объема постоянной памяти. Продажи стартуют с 31 марта 2018 года, но на интернет-платформах Meizu, TMall, JD и Suning предзаказ уже стартовал. Некоторые из покупателей Meizu E3 31 марта получат эксклюзивный подарочный пакет Wilderness Action, подробности о котором не сообщаются.

Также за 395 долларов будет доступна модификация E3 J-20 Edition, отличающаяся оформлением упаковки, самого смартфона и наличием чехла. Эта модификация получила название в честь китайского истребителя Chengdu J-20.

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Новости технологии, 6 ГБ, Meizu E3, Гаджет, Оперативна память, Смартфон, Устройство, Характеристика.
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