В Windows 10 запретили менять браузер

Даже если сменить стандартный браузер, все ссылки из почтовой программы будут открываться в браузере Microsoft Edge. Об этом говорится в блоге компании.

"Участники программы Windows Insider, которые получают обновления в рамках Skip Ahead, начали тестировать возможность открывать ссылки из почтового клиента WIndows через браузер Microsoft Edge, который обеспечивает лучший, наиболее безопасный и надежный опыт работы с Windows 10", – сказано в описании сборки.

В компании убеждают, что с этим браузером пользователи будут "более продуктивными и организованными и творческими". По данным Netmarketshare, этим браузером пользуются лишь 5% владельцев ПК, тогда как в Google Chrome доля составляет 60%.