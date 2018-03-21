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В Windows 10 запретили менять браузер

Windows 10
22:18 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Корпорация Microsoft в последней сборке Windows 10 запретила изменять браузер по умолчанию при переходе по ссылкам из почтового клиента.

Даже если сменить стандартный браузер, все ссылки из почтовой программы будут открываться в браузере Microsoft Edge. Об этом говорится в блоге компании.

"Участники программы Windows Insider, которые получают обновления в рамках Skip Ahead, начали тестировать возможность открывать ссылки из почтового клиента WIndows через браузер Microsoft Edge, который обеспечивает лучший, наиболее безопасный и надежный опыт работы с Windows 10", – сказано в описании сборки.

В компании убеждают, что с этим браузером пользователи будут "более продуктивными и организованными и творческими". По данным Netmarketshare, этим браузером пользуются лишь 5% владельцев ПК, тогда как в Google Chrome доля составляет 60%.

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Все по теме:

Новости технологии, Microsoft, Microsoft Edge, Windows 10, Браузер, Программа.
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