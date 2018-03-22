Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных 50 миллионов пользователей и вмешательства в президентские выборы США 2016 года.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных. И если мы не можем этого сделать, значит мы не заслуживаем того, чтобы предоставлять вам услуги. Я работал над тем, чтобы понять, что же на самом деле произошло... И чтобы убедиться, что это не произойдет снова. Но мы тоже делаем ошибки. Еще есть много чего, что надо сделать", - сказал Цукерберг.

В то же время он заявил, что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры, чтобы утечки данных пользователей не произошло.

Цукерберг заявил, что Facebook закрыл доступ к любым услугам для компании Cambridge Analytica, которая и получила доступ к данным 50 миллионов пользователей, чтобы исследовать их предпочтения и предлагать релевантную рекламу.

В 2015 году Facebook узнал от The Guardian, что Александр Коган, (академик из России, который собирал информацию пользователей с помощью онлайн-теста), передал эту информацию в ответственную за исследование данных компанию Cambridge Analytica. Тогда Facebook потребовал удалить эти данные и документально подтвердить это. Однако теперь выяснилось, что Cambridge Analytica, возможно, на самом деле не удалила информацию.

"Это было нарушением доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это также было нарушение доверия между Facebook и людьми, которые делятся с нами своими данными и ожидают защиты. Нам нужно это исправить", - заявил Цукерберг.

Как ранее сообщалось, европейский парламент пригласил основателя Facebook Марка Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.