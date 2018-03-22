Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Трамп заявил, что хочет ладить с Россией Трамп заявил, что хочет ладить с Россией
Новости: Премьер прокомментировал разрыв экономического сотрудничества с РФ Премьер прокомментировал разрыв экономического сотрудничества с РФ
Новости: Ломаченко - Линарес: стали известны цены билетов на бой Ломаченко - Линарес: стали известны цены билетов на бой
Новости: Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica
X

Цукерберг прокомментировал скандал с Cambridge Analytica

Марк Цукерберг
01:09 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости технологии: Марк Цукерберг признал вину за утечку данных пользователей из Facebook.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал ошибки на фоне скандала об использовании личных данных 50 миллионов пользователей и вмешательства в президентские выборы США 2016 года.

Об этом он написал в Facebook.

"Мы несем ответственность за защиту ваших данных. И если мы не можем этого сделать, значит мы не заслуживаем того, чтобы предоставлять вам услуги. Я работал над тем, чтобы понять, что же на самом деле произошло... И чтобы убедиться, что это не произойдет снова. Но мы тоже делаем ошибки. Еще есть много чего, что надо сделать", - сказал Цукерберг.

В то же время он заявил, что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры, чтобы утечки данных пользователей не произошло.

Цукерберг заявил, что Facebook закрыл доступ к любым услугам для компании Cambridge Analytica, которая и получила доступ к данным 50 миллионов пользователей, чтобы исследовать их предпочтения и предлагать релевантную рекламу.

В 2015 году Facebook узнал от The Guardian, что Александр Коган, (академик из России, который собирал информацию пользователей с помощью онлайн-теста), передал эту информацию в ответственную за исследование данных компанию Cambridge Analytica. Тогда Facebook потребовал удалить эти данные и документально подтвердить это. Однако теперь выяснилось, что Cambridge Analytica, возможно, на самом деле не удалила информацию.

"Это было нарушением доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это также было нарушение доверия между Facebook и людьми, которые делятся с нами своими данными и ожидают защиты. Нам нужно это исправить", - заявил Цукерберг.

Как ранее сообщалось, европейский парламент пригласил основателя Facebook Марка Цукерберга предоставить объяснения в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Cambridge Analytica, Facebook, Марк Цукерберг, Соцсети.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Компания Philips сделала первый шаг по созданию аналога Wi-Fi Lenovo выпустила два бюджетника с ценой до $150 В NASA завили, что США решили проблему плутония-238

Последние новости

Франции грозит транспортный коллапс из-за забастовок У Кайли Миноуг случился нервный срыв Бриедис будет запасным боксером в финальном бою WBSS Усик - Гассиев
Сегодня читают
01 Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП
02 Линарес: Ломаченко будет свергнут королем
03 В Киеве частично перекроют два автомобильных моста
04 Эксперты назвали самые полезные для здоровья чаи
05 Суарес забил 2 спорных гола на тренировке "Барселоны" (Видео)
Новости сегодня
01:37 В Харькове на вокзале искали бомбу: эвакуированы 300 человек
01:31 Hennessey представил пецверсию версию люксового внедорожника
01:16 Саркози объявили обвинения
00:53 В сети появилось "свадебное" фото Насти Каменских и Потапа
00:44 В Кабуле произошел теракт: погибли более 20 человек
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина меняет условия въезда для граждан России Украина меняет условия въезда для граждан РФ
Новости: Украина переходит на летнее время: когда переводить часы Украина переходит на летнее время: когда переводить часы
Новости: Розенко рассказал о вакансиях с зарплатой более 15 тысяч Розенко рассказал о вакансиях с зарплатой более 15 тысяч
Новости: Идеальный брак Николь Кидман может распасться Идеальный брак Николь Кидман может распасться
Добавить комментарий
0