ZTE представила полноэкранный металлический Android-смартфон Nubia V18

ZTE, готовящая к релизу смартфон флагманского уровня Nubia Z19, не забывает обновлять и модельный ряд гаджетов более доступной ценовой категории. Китайская компания представила смартфон Nubia V18 — типичного середнячка во всех отношениях, которого хватит для большинства (если не всех) повседневных задач.

Модель Nubia V18 получила 6,01-дюймовый экран с разрешением 2160 × 1080 точек, прикрытый изогнутым по краям защитным 2.5D-стеклом. «Сердцем» устройства стал процессор Snapdragon 625, аккомпанируют которому 4 Гбайт ОЗУ. Объем встроенной памяти в единственной доступной версии Nubia V18 составляет 64 Гбайт, однако разработчиками предусмотрена возможность установки карт microSD.

На тыльной стороне Nubia V18 разместилась 13-Мп камера с диафрагмой f/2,2 и фазовым автофокусом, заявленное время срабатывания которого не превышает 0,1 с. На лицевой панели смартфона нашлось место для 8-Мп модуля с диафрагмой f/2,0. Фронтальная камера может похвастаться программным улучшением снимков и функцией биометрической идентификации пользователя, в основу которой лег алгоритм сканирования лица по 106 точкам.

Перечень остальных характеристик Nubia V18 включает в себя:

- аккумуляторную батарею на 4000 мА·ч (присутствует фирменный режим экономии энергии NeoPower 3.0 и возможность подзарядки сторонней - электроники через USB OTG);

- одновременную работу с двумя SIM-картами (nano + nano/microSD);

- сканер отпечатка пальца на тыльной стороне смартфона;

- габаритные размеры 158,7 × 75,5 × 7,75 мм и массу 170 г;

- предустановленную ОС Android 7.1 Nougat с пользовательским интерфейсом Nubia UI 5.

Модель Nubia V18 будет предлагаться в черном, красном и золотистом цвете по цене $205. В продажу смартфон на территории Китая поступит с 29 марта 2018 года.