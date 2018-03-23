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Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)

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Константин Конев и его винтовка.Константин Конев и его винтовка Konev Modular Rifle
23:18 Пт, 23 Март 2018 Телеграф
zbroya.info
Фото: zbroya.info

Новости технологии: Бывший главный конструктор украинского завода Zbroyar Конев представил свое новое детище.

Известный оружейный конструктор Константин Конев, который до своего переезда в США руководил компанией «Zbroyar», показал интернет-ресурсу thefirearmblog.com свое новое детище – винтовку Konev Modular Rifle.

Модульность

Konev Modular Rifle не похожа ни на AR-15, ни на АК, хотя в ней и используются некие идеи из двух моделей. Самая главная фишка новинки – ее модульность.

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Для того чтобы сменить калибр, нужно заменить чашечку затвора, ствол и горловину магазина, что происходит относительно быстро.

Нижняя часть ствольной коробки выполнена из армированного стекловолокном полимера, и состоит из двух частей, так как горловина магазина – отъемная, что позволяет питать винтовку из разных магазинов.

На следующих изображениях показаны различные варианты винтовки. Она может питаться как из магазинов STANAG, так и от АК и AR-10.

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Можно только представить себе, сколько различных вариантов винтовки может появиться на рынке.

Монолитная верхняя часть ствольной коробки

Верхняя часть ствольной коробки представляет собой одну цельную и прочную деталь, на которую устанавливается прицел. В целях экономии и производственных преимуществ, выполнена она из экструдированного алюминия. На цевье расположились слоты M-LOK для установки аксессуаров.

Механизм запирания

В винтовке используется система газоотвода с поршнем с коротким ходом. Газ-блок – регулируемый, трехпозиционный, и располагается в точке крепления ствола к ствольной коробке.

У него есть несколько точек крепления, и зажимается он с обеих сторон. Таким образом свободно вывешенная часть ствола укорачивается, и соответственно, уменьшается амплитуда колебаний, и повышается точность стрельбы.

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Конев также указывает на то, что при стрельбе на газ-блок приходится очень сильное давление, так как оно и толкает поршень назад, и с такой же силой давит на переднюю стенку газ-блока, влияя на точность стрельбы. Конев решил эту проблему фиксацией газ-блока к ствольной коробке, уменьшив его профиль, и упростив замену ствола.

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VtВ винтовке используется поворотный затвор с тремя выступами. Благодаря тому, что выступы немного скошены, происходит предварительное страгивание гильзы при повороте затвора, что делает экстрагирование стрелянных гильз более надежным.

Складной приклад

Еще одной хорошей характеристикой современной винтовки является складной приклад, и у новой модели Конева он есть. Он алюминиевый, нерегулируемый и складывается нажатием на большой рычаг. Он также не мешает вести огонь в сложенном состоянии. Вскоре также появится и регулируемый по вылету и высоте подщечника «марксманский» приклад.

Органы управления

Взводная рукоятка расположена с левой стороны ствольной коробки. Пока что ее нельзя переставить на другую сторону, и при стрельбе она не остается неподвижной. Но вскоре она будет усовершенствована.

Несмотря на то, что Konev Modular Rifle сильно отличается от AR-15, у них совершенно одинаковый УСМ с идентичным расположением предохранителя и затворной задержки. Винтовка также совместима с пистолетными рукоятками от AR-15.

Конев планирует выпускать винтовку в США, и сейчас он занимается подбором компании, чтобы продать права на производство. Если этот план не сработает – он готов заняться производством сам. Его основной целью является рынок гражданского оружия, но он не исключает и предоставления своего детища для испытаний военными.

Константин Конев начал свою карьеру оружейного конструктора в 1998 году в Беларуси. Позже, в 2006 году он переехал в Украину и был генеральным директором и главным конструктором компании Zbroyar. После 7 лет работы в Zbroyar, он перехал в ОАЭ, где работал в компании Caracal. В 2015 году он переехал в США.

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Новости технологии, Konev Modular Rifle, Zbroyar, Винтовки, Константин Конев, Оружие.
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1 Комментарий
  • поп забияка 23.03.2018 23:38

    вот щаз то время, когда надо гордится страной под руководством зажравшегося поросЁнко, главаря банды "Барыга и его кумовья"

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