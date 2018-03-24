В Индии от взрыва телефона Nokia погибла девушка

Мобильный телефон взорвался прямо во время разговора, впоследствии девушка получила несовместимые с жизнью ожоги груди, ноги и руки. Инцидент уже прокомментировала HMD Global.

Как так получилось

«18-летняя Ума Орам подключила свой телефон Nokia к зарядному устройству, продолжая разговаривать с одним из членов семьи. Однако внезапно раздался хлопок и девушка упала без сознания», — сообщают очевидцы.

Нынешний владелец бренда Nokia, компания HMD Global, уже прокомментировала трагическое событие: «Хоть мы не смогли самостоятельно проверить факты любого из представленных нам отчетов, мы гарантируем, что мобильный телефон, о котором идет речь, не был произведен или продан HMD Global, новым домом телефонов Nokia, установленный в 2017 году, чтобы создать новый ассортимент устройств Nokia» — официальный представитель HMD.

Расследование инцидента продолжается.