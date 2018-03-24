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В Индии от взрыва телефона Nokia погибла девушка

Nokia 5233
05:21 Сегодня Телеграф
gagadget.com
Фото: Википедия

Новости технологии: Как рассказал брат погибшей, взорвавшийся телефон был модели Nokia 5233, выпущенный в 2010 году.

Мобильный телефон взорвался прямо во время разговора, впоследствии девушка получила несовместимые с жизнью ожоги груди, ноги и руки. Инцидент уже прокомментировала HMD Global.

Как так получилось

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«18-летняя Ума Орам подключила свой телефон Nokia к зарядному устройству, продолжая разговаривать с одним из членов семьи. Однако внезапно раздался хлопок и девушка упала без сознания», — сообщают очевидцы.

Нынешний владелец бренда Nokia, компания HMD Global, уже прокомментировала трагическое событие: «Хоть мы не смогли самостоятельно проверить факты любого из представленных нам отчетов, мы гарантируем, что мобильный телефон, о котором идет речь, не был произведен или продан HMD Global, новым домом телефонов Nokia, установленный в 2017 году, чтобы создать новый ассортимент устройств Nokia» — официальный представитель HMD.

Расследование инцидента продолжается.

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