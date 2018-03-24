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Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX на Facebook

Илон Маск
15:01 Сегодня Телеграф
zn.ua

Новости технологии: Страницы были удалены на фоне скандала об утечке персональных данных пользователей.

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск удалил страницы обеих компаний в социальной сети Facebook после того, как некоторые пользователи Twitter попросили его об этом.

Маск отреагировал на один из твитов Брайана Эктона, основателя WhatsApp, в котором он написал "Пора #deletefacebook". В ответ на интерес Маск к сообщению один из пользователей призвал его удалить страницу SpaceX в социальной сети, "если он мужчина". "Я даже не знал, что она там есть. Сделаю", - ответил Маск.

Позже другой пользователь обратил внимание бизнесмена на то, что нужно удалить и страницу Tesla. На что Маск также ответил согласием.

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Новости технологии, Facebook, SpaceX, Tesla, Илон Маск, Соцсети.
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