Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX на Facebook

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск удалил страницы обеих компаний в социальной сети Facebook после того, как некоторые пользователи Twitter попросили его об этом.

I didn’t realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.

Маск отреагировал на один из твитов Брайана Эктона, основателя WhatsApp, в котором он написал "Пора #deletefacebook". В ответ на интерес Маск к сообщению один из пользователей призвал его удалить страницу SpaceX в социальной сети, "если он мужчина". "Я даже не знал, что она там есть. Сделаю", - ответил Маск.

Definitely. Looks lame anyway. — Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.

Позже другой пользователь обратил внимание бизнесмена на то, что нужно удалить и страницу Tesla. На что Маск также ответил согласием.