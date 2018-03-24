Илон Маск удалил страницы Tesla и SpaceX на Facebook
Новости технологии: Страницы были удалены на фоне скандала об утечке персональных данных пользователей.
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск удалил страницы обеих компаний в социальной сети Facebook после того, как некоторые пользователи Twitter попросили его об этом.
I didn’t realize there was one. Will do.
— Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.
Маск отреагировал на один из твитов Брайана Эктона, основателя WhatsApp, в котором он написал "Пора #deletefacebook". В ответ на интерес Маск к сообщению один из пользователей призвал его удалить страницу SpaceX в социальной сети, "если он мужчина". "Я даже не знал, что она там есть. Сделаю", - ответил Маск.
Definitely. Looks lame anyway.
— Elon Musk (@elonmusk) 23 марта 2018 г.
Позже другой пользователь обратил внимание бизнесмена на то, что нужно удалить и страницу Tesla. На что Маск также ответил согласием.