Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году

Уомиси Мохан сделал такой вывод, основываясь на запатентованных компанией технологиях и своих встречах с несколькими поставщиками Apple в Азии. Он считает, что складной характер устройства даст ему сильное преимущество на рынке смартфонов. Теоретически такой гаджет мог бы раскладываться до размеров iPad mini, а, может быть, и полноразмерного iPad, при этом сохраняя портативность.

Вывод о сроках был сделан на основе октябрьского отчета 2017 года. В нем сообщалось, что LG сформировала целевую группу ради создания складной OLED-панели и гибкой печатной платы для будущей модели iPhone. Также утверждалось, что производство таких дисплеев может начаться в 2020 году.

Складывающийся смартфон уже пытались сделать другие компании, помимо Apple. Один из примеров такого устройства – Axon M от ZTE: в нем два экрана соединены между собой шарнирным механизмом. К сожалению, при подобном подходе дисплей не может использоваться, как один сплоченный монитор из-за заметного промежутка в середине.

Пока что, согласно слухам, известна судьба только линейки iPhone 2018 года. Она будет состоять из двух OLED-моделей iPhone (5,85 дюйма и 6,45 дюйма) и 6,1-дюймовой модели с ЖК-дисплеем.