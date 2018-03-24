Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Правительство отправит в регионы "спецконтролеров" Правительство отправит в регионы "спецконтролеров"
Новости: Польша и Венгрия укрепили отношения созданием Института дружбы Польша и Венгрия укрепили отношения созданием Института дружбы
Новости: Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования Тюмень-2018. Результаты женской гонки преследования
Новости: Американские исследователи создали прибор для сбора влаги из воздуха Американские исследователи создали прибор для сбора влаги из воздуха
X

Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году

Apple
16:04 Сегодня Телеграф
www.macdigger.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Аналитики сообщают, что к 2020 году Apple может выпустить iPhone со складывающимся дисплеем.

Уомиси Мохан сделал такой вывод, основываясь на запатентованных компанией технологиях и своих встречах с несколькими поставщиками Apple в Азии. Он считает, что складной характер устройства даст ему сильное преимущество на рынке смартфонов. Теоретически такой гаджет мог бы раскладываться до размеров iPad mini, а, может быть, и полноразмерного iPad, при этом сохраняя портативность.

Вывод о сроках был сделан на основе октябрьского отчета 2017 года. В нем сообщалось, что LG сформировала целевую группу ради создания складной OLED-панели и гибкой печатной платы для будущей модели iPhone. Также утверждалось, что производство таких дисплеев может начаться в 2020 году.

Складывающийся смартфон уже пытались сделать другие компании, помимо Apple. Один из примеров такого устройства – Axon M от ZTE: в нем два экрана соединены между собой шарнирным механизмом. К сожалению, при подобном подходе дисплей не может использоваться, как один сплоченный монитор из-за заметного промежутка в середине.

Пока что, согласно слухам, известна судьба только линейки iPhone 2018 года. Она будет состоять из двух OLED-моделей iPhone (5,85 дюйма и 6,45 дюйма) и 6,1-дюймовой модели с ЖК-дисплеем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Apple, iPad Mini, iPhone, Новинки Apple, Новый iPhone, Телефон iPhone.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

В Индии от взрыва телефона Nokia погибла девушка Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео) В флагманах Samsung перестал работать экран

Последние новости

Названа дата подготовительного заседания по делу экс-мэра Славянска Штепы Невероятные фото сиамских близнецов, о которых вы не знали (Фото) Забавные комиксы о том, как живется человеку, у которого есть кот
Сегодня читают
01 Уехавший из Украины конструктор завода Zbroyar представил новую винтовку (Видео)
02 Кремль отреагировал на арест Савченко
03 Новейшие украинские автобусы засветились в Польше (Видео)
04 Ученые объяснили уникальную живучесть тараканов
05 Невероятно: 13-летний черкащанин одним броском выиграл 93 тысячи гривен (Видео)
Новости сегодня
17:18 Пилот Top Gear развил такую скорость трактора, что попал в Книгу рекордов Гиннеса (Видео)
17:17 Названы кандидаты на место Левандовски в "Баварии"
17:07 Лучшее средство для улучшения работы поджелудочной железы
16:48 Украинец пытался тайно вывезти в Россию более 1 тысячи радиодеталей
16:40 Невероятный автогол в НХЛ (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины Гройсман: Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины
Новости: Порошенко намерен изменить Конституцию Украины Порошенко намерен изменить Конституцию Украины
Новости: Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году Стало известно, чем может порадовать нас Apple в 2020 году
Новости: Cамые низкокалорийные продукты, которые могут есть даже те, кто на диете Cамые низкокалорийные продукты, которые могут есть даже те, кто на диете
Добавить комментарий
0