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Представители Samsung прокомментировали жалобы на новые Samsung Galaxy S9 и S9+

Samsung
20:09 Сегодня Телеграф
gagadget.com
Фото: gagadget.com

Новости технологии: Владельцы смартфонов жалуются на работу сенсорных экранов.

На Reddit и Samsung пользователи пишут, что на дисплеях возникли "мертвые зоны" — участки, не реагирующие на прикосновения. Причем это не относится к определенной зоне экрана: на разных устройствах такие участки расположены хаотично, в разных местах.

Большинство жалоб поступает на работу (точнее, НЕработу) Galaxy S9+, но подобные неприятные случаи возникли и у владельцев Galaxy S9.

Samsung планируют выпустить дисплей со сканером отпечатков

В некоторых случаях помогли сброс к заводским настройкам или повышение чувствительности дисплея, но многим пришлось нести новенькие смартфоны в сервисные центры.

Что говорят в Samsung

В компании уже знают об этой проблеме. "У нас в Samsung удовлетворение потребностей клиентов является ключевой задачей. Мы стремимся предоставить им наилучший опыт и сейчас изучаем небольшое количество сообщений о проблемах с сенсорным экраном в Galaxy S9/S9+. Samsung сотрудничает с пострадавшими пользователями и расследует ситуацию. Мы призываем любого клиента по всем вопросам связываться с нами напрямую по телефону", — говорится в официальном заявлении Samsung.

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