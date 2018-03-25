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Создатели Siri разрабатывают уникальный робот

Создатели Siri разрабатывают уникальный робот
00:00 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: hronika.info

Новости технологии: Компания SRI International занимается разработкой робота, которого можно будет использовать в качестве сапера или хирурга.

Робот сможет выполнять множество различных задач.

Компания SRI International, известная разработкой мобильного помощника Siri, занимается разработкой робота, которого можно будет использовать в качестве сапера или хирурга.

Как сообщает CNBC, робот, который называется Taurus, будет управляться оператором посредством очков виртуальной реальности (VR). Компания уже представила рабочий прототип робота.

У него есть две автоматические руки, которые могут использовать такие инструменты как скальпель, иголка или отвертка. Между руками находятся две камеры, дающие оператору полную видимость происходящего. Кроме того, в интерфейс будут встроены важные показатели, например, температура и частота пульса.

По словам разработчиков, робот сможет выполнять множество различных задач, однако на первом этапе они сосредоточились на двух: дистанционном обезвреживании бомб и проведении операций. Обе этих задачи робот сможет совмещать в боевых условиях, где одновременно сможет выполнять функции сапера и хирурга. При этом создатели Taurus подчеркивают, чтоон не сможет заменить реального врача, однако сможет помогать ему, в первую очередь благодаря более квалифицированным операторам, которые будут подключаться к роботу, не покидая своих медицинских учреждений. В будущем, надеются ученые, их разработкой смогут пользоваться космонавты, например, во время миссии на Марс.

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Новости технологии, Siri, Компания SRI International, Создатели Siri, Уникальный робот.
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