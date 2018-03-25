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На YouTube обнаружили вирус, ворующий персональные данные пользователей

На YouTube обнаружили вирус
06:40 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: Твиттер

Новости технологии: Сотрудники компании Dr.Web сообщили о новом вирусе, который отправляет злоумышленникам логины, пароли и другую конфиденциальную информацию пользователей Сети.

Как сообщают эксперты из Dr.Web, вредоносная программа «орудует» в виртуальном пространстве с 11 марта и заражает компьютеры, работающие под управлением операционной системы Microsoft Windows. Они выявили несколько модификаций вируса и детектировали его как Trojan.PWS.Stealer.23198. Известно также, что код написан на высокоуровневом языке программирования под названием Python.

Троян распространяется через сервис Яндекс.Диск. Ссылки на вирусные файлы публикуются в комментариях к роликам на YouTube под видом полезных приложений и чит-кодов для похождения трудных этапов популярных компьютерных игр, и когда пользователь по ним переходит, на его компьютер загружается самораспаковывающийся архив RAR SFX с вредоносным кодом.

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Новости технологии, Dr.Web, YouTube, Кибербезопасность, Технологии.
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