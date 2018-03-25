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Компания Xiaomi презентовала электробритву Smate

Электробритва Smate от Xiaomi
17:30 Сегодня Телеграф
ilenta.com
Фото: ilenta.com

Новости технологии: Компания Xiaomi запустила на своей краудфандинговой платформе новый продукт производства Youpin – электробритву Smate с четырьмя лезвиями.

Xiaomi Smate оборудована высокоскоростным мотором – 8000 оборотов в минуту. Как заявляет производитель, полный процесс бритья займет не более трех минут.

Бритва Xiaomi Smate имеет четыре вида лезвий и плавающую головку, обеспечивает максимально чистое бритье. Лезвия бритвы изготовлены из прочной нержавеющей стали, а корпус – из матового алюминиевого сплава и резины. Этот металл используется для производства скальпелей и других медицинских инструментов.

Аккумулятор Xiaomi Smate обеспечивает до 60 минут непрерывной работы. Заряжается бритва через USB-порт. Время полной зарядки составляет около часа.

Бритва Xiaomi Smate поступит в продажу 23 апреля. Стоимость устройства составляет около 43 долларов (1100 гривен).

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Новости технологии, Xiaomi, Xiaomi Smate, Youpin, Электробритва, электробритва Smate.
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