Фотографии самого роскошного частного самолета.

Да, этот рекорд был установлен в 2007 году и не побит до сих пор. Тогда саудовский принц Алвалид бин Талал, по совместительству миллиардер-инвестор, решил, что ему срочно нужен летающий дворец. И купил самый большой авиалайнер в мире, двухпалубный A380 plane. За новенький самолет пришлось выложить $480 млн. Еще около $100 млн планировалось потратить на его доведение до ума. То есть на то, чтобы обустроить роскошные интерьеры и даже гараж для Роллс-Ройса. Помимо всего прочего, там запроектирован тронный зал, несколько гостиных, джакузи, есть даже специальные коврики, которые автоматически поворачиваются сторону Мекки, чтобы удобнее было молиться.