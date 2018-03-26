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Разработчики Instagram прислушались к жалобам и запустили новую кнопку

Instagram
12:57 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Теперь в Instagram пользователь сам решает, когда ему обновлять ленту постов.

Суть изменения заключается в том, что если сейчас лента обновляется автоматически, то в будущем для этого будет кнопка "Новые посты", нажав на которую пользователь сможет обновить ленту, а не нажав - продолжить смотреть контент, на котором остановился в ранее, сообщается в официальном блоге социальной сети.

"Сегодня мы запустили тест кнопки "Новые посты", которая позволит вам самостоятельно решать, в какой момент вы хотите обновить ленту. Если вы нажмете на эту кнопку - вы попадете на последний опубликованный контент вверху ленты, если не нажмете - продолжите смотреть посты, опубликованные на момент начала просмотра ленты", - говорится в сообщении.

Также разработчики решили внести еще одно изменение, по которому недавно опубликованные посты будут показываться выше.

"Это сделано для того, чтобы ваша лента новостей оставалась всегда актуальной", - отметили в соцсети.

От хронологической ленты соцсеть отказалась в 2016 году, заменив ее альтернативным алгоритмом: старые посты отображались в ленте вперемешку с новыми, а фотографии некоторых пользователей и вовсе оставались незамеченными. Это не понравилось пользователям и вызвало многочисленные жалобы.

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Новости технологии, Instagram, Новая кнопка в Instagram, Новые функции Instagram, Приложение Instagram.
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