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В США ученые изобрели мини-датчик на зуб для анализа еды

Мини-датчик на зуб
17:25 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости технологии: Миниатюрный сенсор, который будет располагаться на зубе, позволит хранить информацию о том, сколько калорий, соли, сахара и алкоголя.

Американские ученые изобрели миниатюрный датчик, который устанавливается на человеческий зуб и передает на мобильное устройство по беспроводной связи информацию о химическом составе еды и напитков.

Сенсор размером 2х2 мм, разработанный инженерами Университета Тафтса (штат Массачусетс), благодаря своей гибкости легко крепится на неровную поверхность зуба и позволяет получать информацию о потреблении человеком глюкозы, соли и алкоголя.

Устройство передает данные на мобильный гаджет в ответ на поступающий ему радиосигнал. Датчик состоит из трех слоев - центрального, который поглощает питательные и другие химвещества и анализирует их, и двух квадратных рамок золотого провода, принимающих и передающих радиосигналы.

Под влиянием химического состава еды сенсор меняет свою проводимость и, соответственно, частоту и длину излучаемых радиоволн, что позволяет определить характер питательных веществ и измерить их количество.

Разработчики датчика отмечают, что будущие версии этого устройства обеспечат обнаружение широкого спектра питательных и других химических веществ и физиологических состояний.

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Новости технологии, Анализ работы, Мини-датчик, Мини-датчик на зуб, США, Ученые.
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