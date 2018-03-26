В США ученые изобрели мини-датчик на зуб для анализа еды

Американские ученые изобрели миниатюрный датчик, который устанавливается на человеческий зуб и передает на мобильное устройство по беспроводной связи информацию о химическом составе еды и напитков.

Сенсор размером 2х2 мм, разработанный инженерами Университета Тафтса (штат Массачусетс), благодаря своей гибкости легко крепится на неровную поверхность зуба и позволяет получать информацию о потреблении человеком глюкозы, соли и алкоголя.

Устройство передает данные на мобильный гаджет в ответ на поступающий ему радиосигнал. Датчик состоит из трех слоев - центрального, который поглощает питательные и другие химвещества и анализирует их, и двух квадратных рамок золотого провода, принимающих и передающих радиосигналы.

Под влиянием химического состава еды сенсор меняет свою проводимость и, соответственно, частоту и длину излучаемых радиоволн, что позволяет определить характер питательных веществ и измерить их количество.

Разработчики датчика отмечают, что будущие версии этого устройства обеспечат обнаружение широкого спектра питательных и других химических веществ и физиологических состояний.