https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Xiaomi_logo_itc-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3978037-v-set-slili-snimki-i-harakteristiki-xiaomi-mi-6x.html
В Сеть слили снимки и характеристики Xiaomi Mi 6X
Новости технологии: 26 марта на ресурсе по утечке информации Slashleaks появились фото и некоторые технические характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 6X.
Источником утечки информации стал китайский телекоммуникационный орган TENAA, где этот смартфон прошел сертификацию. Смартфон имеет модельный номер M1804D2SE и поддержку мобильных сетей TD-LTE / LTE FDD / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 / CDMA. Также он поддерживает две SIM карты и работает на базе операционной системы Android.
Размеры смартфона – 158.88×75.54×7.3 мм. Экран Mi 6X имеет диагональ 5.99 дюймов, то есть смартфон имеет увеличенный экран и возможное разрешение FHD+.
Снаружи Mi 6X мало чем отличается от Mi 5X. Официальная презентация Xiaomi Mi 6X может состояться в ближайшее время.
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