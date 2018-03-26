В Сеть слили снимки и характеристики Xiaomi Mi 6X

Источником утечки информации стал китайский телекоммуникационный орган TENAA, где этот смартфон прошел сертификацию. Смартфон имеет модельный номер M1804D2SE и поддержку мобильных сетей TD-LTE / LTE FDD / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 / CDMA. Также он поддерживает две SIM карты и работает на базе операционной системы Android.

Размеры смартфона – 158.88×75.54×7.3 мм. Экран Mi 6X имеет диагональ 5.99 дюймов, то есть смартфон имеет увеличенный экран и возможное разрешение FHD+.

Снаружи Mi 6X мало чем отличается от Mi 5X. Официальная презентация Xiaomi Mi 6X может состояться в ближайшее время.