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В Сеть слили снимки и характеристики Xiaomi Mi 6X

Xiaomi
20:46 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: slashleaks.com

Новости технологии: 26 марта на ресурсе по утечке информации Slashleaks появились фото и некоторые технические характеристики нового смартфона Xiaomi Mi 6X.

Источником утечки информации стал китайский телекоммуникационный орган TENAA, где этот смартфон прошел сертификацию. Смартфон имеет модельный номер M1804D2SE и поддержку мобильных сетей TD-LTE / LTE FDD / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 / CDMA. Также он поддерживает две SIM карты и работает на базе операционной системы Android.

Размеры смартфона – 158.88×75.54×7.3 мм. Экран Mi 6X имеет диагональ 5.99 дюймов, то есть смартфон имеет увеличенный экран и возможное разрешение FHD+.

Снаружи Mi 6X мало чем отличается от Mi 5X. Официальная презентация Xiaomi Mi 6X может состояться в ближайшее время.

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Новости технологии, Android, Xiaomi, Xiaomi Mi 6X, Смартфон, Фото, Характеристики.
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