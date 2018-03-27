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Истребители F-18 США получили новые "электронные мозги" (Видео)

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F-18
00:03 Сегодня Телеграф
Naked Science
Фото: Naked Science

Новости технологии: Корпус морской пехоты США принял решение о замене бортовых радиолокационных станций на своих истребителях F/A-18C/D.

Соединенные Штаты планомерно повышают боевой потенциал старых истребителей четвертого поколения, давая им принципиально новые возможности за счет новейшей электроники. Ранее усовершенствованные радиолокационные станции получили такие залуженные машины, как F-16 и F-15. Теперь пришел черед F/A-18C/D Корпуса морской пехоты.

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20 марта текущего года Командование авиационных систем ВМС (англ. Naval Air Systems Command, NAVAIR) выпустило запрос информации на новую РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), которая заменит радиолокационную станцию AN/APG-73, использующуюся на одноместных истребителях F/A-18C и двухместных F/A-18D. AN/APG-73 зарекомендовала себя хорошей РЛС, однако новые требования надежности, по словам военных США, вынуждают искать альтернативы.

Согласно данным NAVAIR, выполнение контракта должно стартовать 1 октября этого года с началом модернизации в четвертом квартале 2020 года. Завершение намечено на четвертый квартал 2022 года.

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В общей сложности КМП США получит 98 АФАР, которые будут поставлены семи эскадрильям, каждая из которых насчитывает 12 крылатых машин. Еще 14 систем будет находиться в запасе. В списке требований NAVAIR отмечается, что новая радиолокационная станция должна быть установлена на эксплуатируемые самолеты без внесения изменений в используемый на F-18 интерфейс.

AN/APG-73 / ©raytheon

Возможным победителем может стать американская корпорация Raytheon, которая является поставщиком РЛС с активной фазированной решеткой AN/APG-79 Военно-морским силам США. 

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Данную радиолокационную станцию устанавливают на истребители F/A-18E/F Super Hornet и самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

AN/APG-79/ ©raytheon

Обе эти машины являются более поздними модификациями F-18, нежели версии C/D. Они, в целом, имеют более современное бортовое оборудование.

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Новости технологии, ВВС США, Вооружение, Истребители, КМП, Оружие, Радар, РЛС, Самолеты.
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