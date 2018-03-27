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Apple презентует новые продукты (онлайн-трансляция)

Apple
18:59 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Мероприятие проходит в Чикаго. Начало в 18:00 по киевскому времени.

Компания Apple во вторник, 27 марта, проведет презентацию своих новых продуктов.  Мероприятие будет проходить в Чикаго в 18:00 по киевскому времени, передает Корреспондент.net. 

Ожидается, что в рамках мероприятия состоится релиз новых более бюджетных версий MacBook и iPad, рассчитанных на образование.

По слухам, на мероприятии будет представлена новая модель MacBook Air, стоимость которого составит от 799 до 899 долларов США. Также предполагается, что новинка получит экран Retina Display с разрешением 13,3 дюйма.

Также должен быть презентован новый планшет начального уровня, стоимость которого составит около 256 долларов США. Ранее сообщалось, что компания Apple создала свои первые дисплеи. По слухам, ими будут оснащены будущие iPhone производителя.

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Все по теме:

Новости технологии, 27 марта, Apple, Компания, Новинки, Онлайн трансляция, Презентация.
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