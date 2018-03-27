Apple представила новый iPad 9.7 (Видео)

Компания Apple провела в Чикаго мероприятие, посвященное образовательным технологиям и презентации своих новых продуктов. На этот раз Apple избрала для презентации довольно необычное место - учебное заведение Lane Tech College Prep в Чикаго. Колледж был основан в 1908 году, а среди его специализаций - дизайн и технические дисциплины.

Мероприятие Apple начали глава компании Тим Кук, а также Кэтлин Ричардсон, бывший учитель, которая сейчас работает в Apple. Кук рассказал о приложении Swift Playgrounds, которое учит кодированию. Он напомнил о том, что дети и учителя могут посещать занятия в розничных магазинах Apple. В свою очередь Ричардсон рассказала о том, как использовала планшеты Apple в своей работе с детьми.

Затем на сцене появился вице-президент компании Apple, Грег Джосвиак, который рассказал о iMove, Garage Band, Clips и других приложениях Apple для творчества. Всего же, по словам Грега, в магазине приложений можно найти "200 000 приложений, которые предназначены для образования". Также Джосвиак несколько неожиданно заявил, что дети "в конечном счете более успешны, когда они работают с iPad".

Вскоре после этого Грег Джосвиак заявил, что "самый популярный iPad - это 9,7-дюймовый iPad", который в настоящее время доступен школам по цене от $299. После этих слов, собственно, и началась презентация нового гаджета.

Планшет Apple iPad 9.7 (2018) оснащен 9,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1536 на 2048 пикселей, 4-ядерным процессором Apple A10 Fusion, а также 2 ГБ оперативной памяти. Производительность центрального процессора выросла на 40%, а графического — на 50%. Важным новшеством является то, что гаджет поддерживает перо Apple Pencil, которое раньше было доступно только для планшетов из модельного ряда iPad Pro.

Планшет Apple iPad 9.7 оснастили сканером отпечатков пальцев Touch ID и камерой FaceTime с поддержкой записи HD-видео. Основная камера получила разрешение 8 Мп, а от зарядки гаджет работает до 10 часов. Устройство совместимо с технологией дополненной реальности AR.

Для нового iPad обновили офисный пакет приложений: теперь в Pages, Keynote и Numbers можно добавлять изображения и схемы, нарисованные от руки с помощью пера. Также на презентации показали образовательные приложения, разработанные совместно с Фондом дикой природы. Эти программы позволяют увидеть процессы в природе в 3D. В частности, Грег Джосвиак показал видео о том, как с помощью iPad с новыми приложениями и Apple Pencil ученики смогут виртуально препарировать лягушку.