Xiaomi представила умную колонку Mi AI Speaker mini

Колонка Mi AI Speaker Mini оснащена голосовым помощником с технологией искусственного интеллекта от Xiaomi. Устройство работает от четырехъядерного процессора Cortex-A7 с частотой 1,2 ГГц. Прием осуществляется четырьмя сверхчувствительными микрофонами. Колонка получила 4 функциональные клавиши: регулировка громкости (+ и -), начать/приостановить воспроизведение и выключение микрофона. Устройство доступно для покупки только в белом цвете.

Колонка Mi AI Speaker mini позволяет пользователю слушать музыку, узнавать погоду, создавать напоминания в календаре. Устройство получило доступ библиотеке из 35 миллионов песен и аудиокниг. Динамик также можно использовать для управления несколькими продуктами в линейке умного дома Xiaomi.

Mi AI Speaker mini может синхронизироваться со смартфонами и планшетами, которые работают под управлением операционной системы Android 4.4 и новее, либо же на iOS 8.0 и новее. Габариты корпуса составляют 90 х 90 х 50 мм, а весит гаджет 210 граммов.

Официальная цена новинки – 169 юаней, то есть примерно $27. Продажи на территории Китая стартуют совсем скоро – 3 апреля 2018 года. Пока нет данных о том, будет ли устройство доступно на глобальных рынках.