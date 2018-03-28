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Ученые научились делать 3D-печати из воды (Видео)

3D-печати из воды
10:06 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото из открытых источников

Новости технологии: Стандартному 3D-принтеру, удалось получить инструмент для печати стабильных трехмерных структур из воды в минеральном масле.

Разработчики новой технологии — Том Рассел (Tom Russell) и его коллеги из американской Национальной лаборатория имени Лоуренса в Беркли (LBNL) — считают, что когда-нибудь они смогут создать жидкие электронные компоненты для гибких носимых устройств, прецизионных инструментов для медицины и химии.

Пока же им удалось "распечатать" водяные тяжи диаметром от 10 мкм до 1 мм, длиной вплоть до нескольких метров — прямые, спиральные, ветвящиеся. Технология показала, что такие структуры, взвешенные в минеральном масле, сохраняют стабильную форму и возвращаются к ней после деформаций.

"Это совершенно новый класс материалов", — говорит Том Рассел, статья которого опубликована в журнале Advanced Materials. Для их получения ученые использовали основу из минерального масла с добавкой гидрофобных полимерных молекул и "чернила" из воды с добавкой гидрофильных золотых наночастиц. Полимер был подобран таким образом, чтобы соединяться с наночастицами и образовывать структуру с гидрофильной "головкой" и гидрофобным "хвостом".

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Эта структура обладает выраженными свойствами поверхностно-активного вещества (ПАВ): на границе воды и масла частицы выстраиваются так, чтобы ориентироваться "хвостами" к маслу, образуя стабильный интерфейс. В отличие от обычного ПАВ, такой слой дополнительно упрочняется за счет горизонтальных взаимодействий полимерных молекул и золотых наночастиц друг с другом.

Стандартный принтер был модифицирован и оснащен шприцем с тонкой иглой для строго дозированных инъекций водяных "чернил".

Эксперименты подтвердили, что добавление капли воды (с наночастицами) в масло (с полимером) приводит к образованию стабильной сферы, взвешенной в нужном участке жидкости; тонкая струя воды образует устойчивую трубку. "Если вы вытяните ее в трубку, она останется трубкой, — добавляет Рассел. — Или можно придать воде форму эллипсоида, и она останется эллипсоидом".

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Новости технологии, 3D-печати, 3D-печати из воды, Видео, Вода, Ученые.
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