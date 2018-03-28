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Google Maps получил поддержку украинского языка

Google Maps
14:56 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости технологии: В Google Maps получили поддержку уже 39 языков.

Google Maps после обновления получил поддержку 39 новых языков, в том числе и украинского.

О новшествах сообщил менеджер программ Google Атсуко Ямагами в официальном блоге компании.

"Четырнадцать лет назад Google Maps выглядели совсем по-другому и были только на английском. Теперь более 1 миллиарда человек используют Карты Google, чтобы открыть новые места, найти лучшие маршруты для вождения, езды на велосипеде и пешеходные маршруты, и сделать что-то в реальном мире", - написал Атсуко Ямагами.

Кроме украинского приложение обучили следующим языкам: африкаанс, албанский, амхарский, армянский, азербайджанский, боснийский, бирманский, хорватский, чешский, датский, эстонский, филиппинский, финский, грузинский, иврит, исландский, индонезийский, казахский, кхмерский, кыргызский, лаосский, латышский, литовский, македонский, малайский, монгольский, норвежский, персидский, румынский, сербский, словацкий, словенский, суахили, шведский, турецкий, узбецкий, вьетнамский и зулу.

По словам Ямагами, на этих 39 языках "говорят примерно 1,25 миллиарда человек по всему миру". В первую очередь этот показатель связан с носителями индонезийского, филиппинского и малайского языков.

Google Maps — набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса и технологии, предоставляемых компанией Google. Созданы в 2005 году. Сервис представляет собой карту и спутниковые снимки планеты Земля. Для многих регионов доступны высокодетализированные аэрофотоснимки. Материалы доступны для персонального некоммерческого использования. В организациях материалы доступны только для внутреннего использования и не могут распространяться в коммерческих целях.

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Новости технологии, Google, Google Maps, Поддержка, Украинский язык, Язык.
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