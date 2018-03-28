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Xiaomi Mi Mix 2S: в компании объяснили, почему их смартфон лучше, чем iPhone X

Xiaomi Mi Mix 2S
22:43 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: 27 марта Xiaomi официально представила новый безрамочный смартфон Xiaomi Mi Mix 2S.

Во время презентации разработчики Xiaomi Mi Mix 2S сравнили свой смартфон с моделью iPhone X от Apple. Как заверили в Xiaomi, их новая разработка лучше продукта Apple в плане функциональности. Больше о характеристиках и цене Xiaomi Mi Mix 2S читайте по ссылке

Так, соучредитель и исполнительный директор Xiaomi Лей Цзюнь, подчеркнул, что с точки зрения функциональности Xiaomi Mi Mix 2S во многих аспектах превосходит Apple iPhone X. Он добавил, что для сравнения выбрали именно Apple iPhone X, ведь многие называют его одним из лучших смартфонов.

Кстати, Xiaomi Mi Mix 2S в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти стоит около 575 долларов (15 тысяч гривен), то есть вдвое меньше, чем стоит Apple iPhone X.

Как известно, это уже не первый камень от Xiaomi в город Apple. В прошлом году на презентации Xiaomi Mi Mix 2 китайцы тоже сравнили свой продукт с Apple, но сделали это еще оригинальнее – нарисовав веселое фото. Для сравнения они нарисовали собственную модель, Samsung S8 и тогда еще не представленный iPhone X.

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Новости технологии, iPhone X, Xiaomi, Xiaomi Mi MIX 2s, Гаджет, Компания, Смартфон, Сравнение, Устройство.
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