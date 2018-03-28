Xiaomi снизила цену на свой фирменный телевизор Mi TV 4A

Технику можно приобрести в официальном магазине, причем в стоимость телевизора уже входит доставка. Так, если раньше 55-дюймовую модель можно было купить за 2999 юаней (12 300 гривень), то сейчас ее продают значительно дешевле – всего за 2599 юаней (10 600 гривен).

Этот телевизор имеет поддержку голосового управления с использованием искусственного интеллекта, прошивку MIUI с оболочкой PatchWall, совместимость с технологией динамического освещения HDR, а также поддержку стандартов 4K Ultra High Resolution.

Xiaomi Mi TV 4A оснащен 55-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3840 на 2160 пикселей (4K) и частотой обновления 60 Гц, 4-ядерным процессором Amlogic T962 с тактовой частотой 1,5 ГГц, графическим ускорителем Mali-450 MP5, 2 ГБ оперативной (DDR4) и 8 ГБ постоянной (eMMC 5.1) памяти, поддержкой HDR 10 и HLG, модулями Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 4.2 LE, тремя портами HDMI, двумя USB 2.0, одним Ethernet и привычным 3,5 мм аудиоразъемом для наушников. В 55-дюймовую модель также встроены два динамика мощностью 6 Вт каждый.