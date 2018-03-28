Искусственный интеллект может стать надзирателем для людей на работе

Искусственный интеллект прокладывает свой путь в бизнес. Компании из различных отраслей используют его для предсказания спроса, в процессе найма работников и работе с клиентами. В 2017 году бизнес потратил 22 миллиарда долларов на слияния и покупки, связанные с искусственным интеллектом, что в 26 раз больше, чем в 2015-ом.

Аналитический центр McKinsey Global Institute считает, что само только применение искусственного интеллекта в маркетинге, продажах и организации цепей поставок может создать экономическую ценность, которая включает доходы и эффективность, в размере 2,7 триллиона долларов за следующие 20 лет. В Google уже поспешили объявить, что искусственный интеллект сделает для человечества больше, чем открытие огня или электричества.

Такие грандиозные прогнозы разжигают как тревогу, так и надежду. Многие боятся, что искусственный интеллект может уничтожить старые рабочие места быстрее, чем создаст новые. Препятствия на пути к доступу к технологии, созданные разным уровнем владения и генерирования данных, может привести к тому, что не большое количество компаний будут доминировать в каждой сфере.

Менее известно, но не менее важно и то, как искусственный интеллект изменит рабочее место. С помощью технологии менеджеры могут получить чрезвычайный контроль над своими подчиненными. Amazon уже запатентовал браслет, который будет отслеживать движения рук работников на складах и с помощью вибраций подталкивать их к более эффективной работе. Компания Workday определила около 60 факторов, которые будут указывать на то, что работник хочет уволиться. Стартап Humanyze продает умные ID-бейджи, которые могут отслеживать движение работников в офисе и определять, насколько хорошо они взаимодействуют с коллегами.

Слежка на работе - не новое явление. Работники на заводах уже давно отмечаются, когда приходят и уходят. Руководители уже могут проверить, что подчиненные делают за своими компьютерами. Но искусственный интеллект делает повсеместное слежение более ценным, потому что каждый бит данных потенциально ценен. Очень мало законов регулируют то, как данные собираются на рабочем месте. И много работников беззаботно соглашаются на то, чтобы за ними следили, подписывая свои трудовые контракты. К чему все это приведет?

Для начала, искусственный интеллект может помочь улучшить производительность. Бейджи Humanyze сочетают данные календарей и электронной почты работников, чтобы определить, например, способствует ли организация офиса командной работе. Программа Slack помогает менеджерам оценивать, как быстро работники выполняют задания. Компании будут видеть, когда их сотрудники "сачкуют" ведут себя неприемлемо. Они начинают использовать искусственный интеллект для обнаружения аномалий в отчетах о расходах.

Работники тоже получат выгоду. Благодаря развитию способности компьютера видеть, искусственный интеллект может следить за тем, чтобы работники одевали необходимую защиту и никто не пострадал во время работы в производственном цехе. Некоторым может понравиться получать отзывы об их работе и советы относительно того, что можно было бы улучшить. Стартап Cogito разработал программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта, которое прослушивает все разговоры сотрудников с клиентами и оценивает "уровень сострадания", опираясь на определенные "жалостливые агенты" в диалогах.

Машины могут, к примеру, четко определить, кто заслуживает на повышение в должности или увеличение зарплаты.

Впрочем, работа искусственного интеллекта имеет и обратную сторону медали. Алгоритмы могут унаследовать предубеждения своих программистов. Могут быть и побочные последствия. К примеру, старшие работники могут несколько медленнее выполнять задание, чем их более молодые колеги. И после холодной оценки производительности от искусственного интеллекта они могут потерять работу. Также постоянный надзор на рабочем месте в духе Джорджа Оруэлла может оказаться тревожным и чувствительным моментом. Уже сейчас пользователи начинают думать над тем, как много Facebook и другие технологические гиганты знают о их частной жизни. Компании начинают мониторить то, сколько времени их сотрудники проводят на переменах. Компания Veriato зашла так далеко, что отслеживает каждое нажатие всех работников на клавиатуре, чтобы всегда знать об уровне их лояльности. Фирмы могут использовать искусственный интеллект для изучения не только профессиональных контактов своих работников, но и их профайлов в социальных сетях.

Приход искусственного интеллекта на рабочее место означает определить баланс между приватностью и производительностью. Честный и более эффективный работник - это приз, которого стоит добиваться, но только не путем оскорбления и дегуманизации сотрудников.

Ранее издание The Economist писало, что искусственному интеллекту придется научиться объяснять свои "мысли" и действия. Человечество больше не боится, что машина выйдет из-под контроля и начнет делать что-то, о чем ее не просили. Страшнее то, что она выполнит нужную работу, но в какой-то непредсказуемый и вредный способ, который она определит как рациональный, но который дорого обойдется людям. Ведь разработчики до сих пор не всегда точно понимают, как именно происходит процесс машинного обучения.