В работе Telegram произошел масштабный сбой

Масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Как сообщают СМИ сообщают мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.

Не смогли воспользоваться Телеграммом в Украине России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане.

Также сообщается о нарушении работы мессенджера в ряде других стран: США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других.

Около 57 процентов пользователей не могут подключится к мессенджеру, чуть больше 40 процентов сообщают о невозможности отправить сообщение.