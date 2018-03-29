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В работе Telegram произошел масштабный сбой
12:35 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников
Новости технологии: Программа не работала в более чем 10 странах мира.
Масштабный сбой в работе Telegram произошел в четверг, 29 марта, по всему миру. Как сообщают СМИ сообщают мессенджер перестал работать примерно в 11:00 по киевскому времени.
Не смогли воспользоваться Телеграммом в Украине России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане.
Также сообщается о нарушении работы мессенджера в ряде других стран: США, Таиланде, Малайзии, Индии, Бразилии и других.
Около 57 процентов пользователей не могут подключится к мессенджеру, чуть больше 40 процентов сообщают о невозможности отправить сообщение.
Telegraf.com.ua