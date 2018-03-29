Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты
Новости: Выдворение российских дипломатов: в Кремле начали принимать зеркальные меры Выдворение российских дипломатов: в Кремле начали принимать меры
Новости: Черкасские Мавпы - Политехник: зрелищная победа черкащан, новый рекорд суперлиги Черкасские Мавпы - Политехник: зрелищная победа черкащан, новый рекорд суперлиги
Новости: Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года Субботняя "голубая Луна" станет последней до 2020 года
X

Xiaomi презентовали "игровой" рюкзак Mi Geek Shoulder Bag

Рюкзак Mi Geek Shoulder Bag
20:08 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Вместе с игровым ноутбуком Mi Gaming Laptop компания Xiaomi представила рюкзак Mi Geek Shoulder Bag, который рассчитан на гиков (человека, увлеченного современным технологиям) и геймеров.

Дизайн рюкзака разработали в стартапе 90 points. В эту сумку может поместиться ноутбук размером 15,6 дюйма, в том числе Mi Gaming Laptop, который компания представила на этой же конференции. Также рюкзак имеет крепления для наушников, отделение для очков, двух мышек, двух флешек и двух карт памяти.

Сумка изготовлена из плотной матовой ткани. На задней панели установлены вентиляционные каналы, а над лямками предусмотрены плечевые ремни для распределения нагрузки. Mi Geek Shoulder Bag поступит в продажу уже в апреле. Его стоимость составляет 64 доллара (1600 гривен).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Mi Geek Shoulder Bag, Xiaomi, Альманах 2018, Игровой рюкзак, Игры, Рюкзак, рюкзак Mi Geek Shoulder Bag.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Искусственный интеллект может стать надзирателем для людей на работе Аналитик предположил, как будет выглядеть Apple Watch Series 4 Google Maps получил поддержку украинского языка

Последние новости

Украина запускает модернизированный поезд по маршруту Кишинев-Одесса Украинский бренд посвятил шляпу ракете Falcon Heavy Восточная Азия: повседневная жизнь на Филиппинах (Фото)
Сегодня читают
01 Заброшенный подземный город обнаружен под горами Кавказа
02 Таинственная подводная лодка проплыла мимо дайверов (Видео)
03 Герой Украины заявил о готовности взять на поруки Савченко
04 Климпуш-Цинцадзе: Правительство Венгрии открывает ящик Пандоры
05 Появился первый снимок падающей на Землю китайской космической станции
Новости сегодня
21:27 Суд продлил арест подозреваемому в захвате "Укрпочты" в Харькове
21:22 Netflix опубликовал трейлер фильма "Кодахром" (Видео)
21:18 Уморительные случаи, от которых хочеться и плакать, и смеяться
21:05 В Британии самолет компании переехал ногу сотрудника взлетной полосы
20:59 Huawei представил новый бюджетный смартфон
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Суд оставил Савченко под арестом Суд оставил Савченко под арестом
Новости: В Украине начинается масштабная проверка безопасности В Украине начинается масштабная проверка безопасности
Новости: Потепление: когда в Украине начнется настоящая теплая весна Когда в Украине начнется настоящая теплая весна
Новости: 1 апреля: как отмечают День смеха в разных странах 1 апреля: как отмечают День смеха в разных странах
Добавить комментарий
0