Xiaomi презентовали "игровой" рюкзак Mi Geek Shoulder Bag

Дизайн рюкзака разработали в стартапе 90 points. В эту сумку может поместиться ноутбук размером 15,6 дюйма, в том числе Mi Gaming Laptop, который компания представила на этой же конференции. Также рюкзак имеет крепления для наушников, отделение для очков, двух мышек, двух флешек и двух карт памяти.

Сумка изготовлена из плотной матовой ткани. На задней панели установлены вентиляционные каналы, а над лямками предусмотрены плечевые ремни для распределения нагрузки. Mi Geek Shoulder Bag поступит в продажу уже в апреле. Его стоимость составляет 64 доллара (1600 гривен).