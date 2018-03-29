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Xiaomi презентовали "игровой" рюкзак Mi Geek Shoulder Bag
20:08 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости технологии: Вместе с игровым ноутбуком Mi Gaming Laptop компания Xiaomi представила рюкзак Mi Geek Shoulder Bag, который рассчитан на гиков (человека, увлеченного современным технологиям) и геймеров.
Дизайн рюкзака разработали в стартапе 90 points. В эту сумку может поместиться ноутбук размером 15,6 дюйма, в том числе Mi Gaming Laptop, который компания представила на этой же конференции. Также рюкзак имеет крепления для наушников, отделение для очков, двух мышек, двух флешек и двух карт памяти.
Сумка изготовлена из плотной матовой ткани. На задней панели установлены вентиляционные каналы, а над лямками предусмотрены плечевые ремни для распределения нагрузки. Mi Geek Shoulder Bag поступит в продажу уже в апреле. Его стоимость составляет 64 доллара (1600 гривен).
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