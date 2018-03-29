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Флагманский смартфон Honor 10 показали на фото

Honor 10
18:04 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Судя по фото, компания Huawei оснастит свой грядущий смартфон Honor 10 экраном с вырезом в верхней части.

Первые изображения этого гаджета просочились на Weibo, аналог Twitter в Китае. Смартфон скрыт внутри громоздкого чехла, но многие детали можно рассмотреть. Судя по этим фото, Honor 10 спереди будет похож на Huawei P20/P20 Pro. У него такой же вырез в экране и сканер отпечатков пальцев в нижней части гаджета. Также видно, что у него имеется двойная основная камера.

Датчик отпечатков пальцев находится спереди и может использоваться как кнопка "Домой", поскольку он окружен тем, что выглядит как емкостные навигационные клавиши.

Согласно более ранним слухам, модель Honor 10 оснастят чипом Kirin 970. Также новинка получит 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной. Смартфон будет работать под управлением Android 8.1 Oreo, поверх которого установят оболочку EMUI 8.1. Отмечается, что в прошлом году модель Honor 9 была официально представлена в июне. Поэтому, возможно, именно в июне текущего года будет презентован преемник этого смартфона.

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Новости технологии, Honor 10, Гаджет, Смартфон, Устройство, Флагман, Флагманский смартфон, Фото.
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