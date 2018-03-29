Флагманский смартфон Honor 10 показали на фото

Первые изображения этого гаджета просочились на Weibo, аналог Twitter в Китае. Смартфон скрыт внутри громоздкого чехла, но многие детали можно рассмотреть. Судя по этим фото, Honor 10 спереди будет похож на Huawei P20/P20 Pro. У него такой же вырез в экране и сканер отпечатков пальцев в нижней части гаджета. Также видно, что у него имеется двойная основная камера.

Датчик отпечатков пальцев находится спереди и может использоваться как кнопка "Домой", поскольку он окружен тем, что выглядит как емкостные навигационные клавиши.

Согласно более ранним слухам, модель Honor 10 оснастят чипом Kirin 970. Также новинка получит 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной. Смартфон будет работать под управлением Android 8.1 Oreo, поверх которого установят оболочку EMUI 8.1. Отмечается, что в прошлом году модель Honor 9 была официально представлена в июне. Поэтому, возможно, именно в июне текущего года будет презентован преемник этого смартфона.