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Huawei представил новый бюджетный смартфон

Huawei Enjoy 8
20:59 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Через несколько дней после презентации дорогого смартфона P20 компания Huawei представила еще один уже бюджетный вариант – смартфон Enjoy 8.

Huawei Enjoy 8 будет доступен в двух различных вариантах дизайна. Из четырех предложенных вариантов цвета три из них имеют гладкую матовую поверхность, а четвертый предлагает дизайн, как в Honor 9.

Характеристики Huawei Enjoy 8

Новый Enjoy оснащен 5,99 дюймовым дисплеем в соотношении 18:9 Экран покрыт защитным 2.5D стеклом. Устройство работает от Snapdragon 430. На задней панели установлены две камеры с 13-мегапиксельным основным и 2-мегапиксельным дополнительным датчиками. Второй предназначен для определения резкости и эффект боке.

Фронтальная камера имеет 8-мегапикселей и мягкую подсветку.

Huawei Enjoy 8 имеет три слота, которые позволяют одновременно использовать две SIM-карты (nano) и карту MicroSD (до 256 ГБ).

Батарея имеет емкость 3000 мАч. Устройство работает на базе Android 8.0 Oreo.

Смартфон также оснащен сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Цена Huawei Enjoy 8

Новинка от Huawei доступна в золотистом, черном, синем и розовом цветах. Продать смартфона стартует уже сегодня, 29 марта.

Так, вариант Enjoy 8 с 3 ГБ оперативной памяти стоит около 206 долларов (5400 гривен), а вариант с 4 ГБ оперативной памяти стоит 238 долларов (6300 гривен).

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