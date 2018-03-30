Microsoft проводит крупнейшую реорганизацию

Терри Майерсон, ответственный за ОС Windows и проработавший в корпорации 21 год, уходит из компании, а сама платформа Windows попадет в секцию облачных сервисов Microsoft Azure.

В результате реорганизации в компании будет создано две большие группы разработчиков.

Подразделение Experiences & Devices попадет под управление куратору Microsoft Office Раджешу Джа, а главным подразделения по разработке облачных технологий и искусственного интеллекта Cloud + Ai Platform станет Скотт Гатри.

Такие перемены могут помочь компании сократить расходы.

Эксперты и аналитики предполагают, что переорганизация в таких масштабах объясняется тем, что Microsoft пытается успеть за изменениями на рынке технологий. Компьютеры перестают быть такими, как были раньше. Замечается рост акций Microsoft. В четверг их цена увеличились на 0.9%. За прошедший год капитализация корпорации поднялась до 688,3 млрд долларов.