Мобильным операторам сегодня дадут добро на 4G

Украинский государственный центр радиочастот готов к выдаче компаниям мобильной связи первых разрешительных документов на эксплуатацию базовых станций связи четвертого поколения.

Об этом говорится на сайте центра, сообщает Экономическая правда.

Исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько отметил, что на днях Генеральный штаб ВС Украины согласовал операторам документы на использование радиочастотного ресурса. Это позволило специалистам госпредприятия завершить работы по осуществлению частотных присвоений и выдачи разрешений для РЭС нового стандарта связи.

"Долгожданный 4G в диапазоне 2600 МГц наконец станет доступным. Поэтому это приятная новость и для пользователей услуг, которые одними из первых получат преимущества современной технологии - надежный и скоростной интернет", - отметил Вадим Гулько.

Исполнительный директор также отметил, что после получения операторами соответствующих лицензий, станет реальностью внедрения 4G в диапазоне 1800 МГц.

"4G - перспектива не одного дня. Технология будет внедряться как и 3G - постепенно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Vodafone может запустить 4G уже на этой неделе.