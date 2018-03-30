Xiaomi презентовала игровой ноутбук Mi Gaming Laptop

Игровой ноутбук от Xiaomi носит название Xiaomi Mi Gaming, что является одновременном простым и привлекающим названием – впрочем, внутренние железные составляющие не позволяют ни на йоту усомниться в намерении компании удивить. Так, известно, что в качестве процессора ноутбука выступит процессор Intel i7 7-го поколения, однако о конкретной пока речь не идет – впрочем, аналитики убеждены, что компания воплотит сюда модель i7-7700.

Что касается графического видеоускорителя, то с этой ролью будет справляться видеокарта GTX 1060 с 6 Гб памяти на борту, однако не известно в точности, модель какой компании будет представлена в ноутбуке. Вкупе с 16 Гб оперативной памяти и SSD на 256 Гб (вместе с жестким диском на 1 Тб) становится ясно, что данный игровой ноутбук наверняка привлечёт своих пользователей.

Тем более, учитывая необычный и привлекательный дизайн данного игровой устройства – 15-ти дюймовый монитор с поддержкой разрешения вплоть до 4К станет одной из наиболее приоритетных причин его покупки. Что касается стиля исполнения, то он чем-то напоминает аналогичную модель от компании Razer, в частности, стиль Razer Blade Pro, однако может похвастаться своими фирменными стилевыми элементами на корпусе. Остается лишь дождаться официального анонса компании относительно релиза данного ноутбука, но многие не сомневаются в том, что он сумеет завоевать доверие геймеров, учитывая также потенциально более привлекательную стоимость на рынке в сравнении с конкурентами.