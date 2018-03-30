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Компания Google обновляет Google Play Books
21:54 Сегодня Телеграф
fainaidea.com
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Компания Google представила свою новую техническую фичу в рамках платформы Google Play Books, где компания продает книги в различных форматах для всех категорий пользователей.

И, судя по всему, эта фича не является такой уж новой и необычной. Речь идет о возможности настраивать воспроизведение аудио-потока книги таким образом, чтобы приложение автоматически оставляло закладку в момент закрытия приложения пользователем. Называясь в качестве Smart Resume, данная возможность подразумевает автоматический старт воспроизведения аудиокниги ровно с того места, где в последний раз закончил пользователь, при этом последний может настроить возможность начинать с предыдущего предложения для того, чтобы вспомнить смысл параграфа.

Стоит отметить, что данная возможность должна была присутствовать уже с первого дня существования Google Play Books, однако компания Google, по-видимому, держится за всякую возможность, чтобы удивлять своих пользователей. Вместе с Smart Resume, компания решила несколько обновить функционал платформы Play Books, добавив туда несколько новых голосовых команд и функций управления для более легкой работы с приложениями.

Помимо этого, Google несколько обновила ассортимент доступных к покупке и скачиванию книг в Play Books, что не может не радовать потенциальных книголюбов. Вообще, развитие этой части индустрии цифровых развлечений становится поистине многообещающим со стороны Google, так как на данный момент достаточно тяжело найти сколь-нибудь интересную альтернативу подобному сервису в интернете. Остается лишь дожидаться пользовательских отзывов относительно данного нововведения.

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Все по теме:

Новости технологии, Google, Google Play Books, Play Books, Smart Resume, аудио-книги.
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