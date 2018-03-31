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Apple выпустила iOS 11.3 с функцией отключения замедления iPhone

Apple
12:05 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Пользователь будет получать уведомления, если смартфон перезагрузится из-за неспособности аккумулятора предоставить необходимое для полноценной работы количество энергии.

Компания Apple выпустила обновления сразу для нескольких своих операционных систем. В частности, пользователям стали доступны версии iOS 11.3, watchOS 4.3 и tvOS 11.3. 

В этой версии наконец появился долгожданный инструмент Battery Health, который Apple обещала выпустить ещё после скандала со снижением производительности iPhone по мере старения батареи. Пользователь будет получать уведомления, если смартфон перезагрузится из-за неспособности аккумулятора предоставить необходимое для полноценной работы количество энергии. После этого автоматически активируется режим "Управление производительностью", но пользователь теперь имеет возможность отключить его в настройках. Новый инструмент также предоставляет информацию о состоянии батареи и уведомит, если уровень её деградации достиг значения, требующего замены аккумулятора.

iOS 11.3 интегрирован обновлённый инструментарий ARKit 1.5. Теперь он более точно обозначает поверхности неправильной формы. Также внедрена возможность размещения виртуальных объектов на вертикальных поверхностях.

Дополнительно сообщается о внедрении новой функции передачи данных и обеспечения приватности. Она позволяет пользователям лучше понимать, как используются передаваемые ими данные. Теперь при получении запроса на предоставление доступа к определённым данным или на активацию определённых функций будет появляться иконка приватности (два голубых силуэта, пожимающие руки) вместе с подробным описанием.

Для пользователей в США появились две новые функции. Health Records позволяет собирать в одном месте все записи о состоянии здоровья пользователя (при наличии соответствующего поставщика данных). В приложение Messages добавлен Business Chat, позволяющий оказывать поддержку потребителям для некоторых компаний.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, AppleX iOS 11.3, iOS 11.3, iPhone, Гаджет, Замедление, Техно, Устройство, Функция.
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