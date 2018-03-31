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Хакеры украли данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnesPal

Хакеры
12:29 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, логинам и паролям пользователей.

Американская компания Under Armour Inc заявила о хакерской атаке, в результате которой были похищены данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnessPal. Атака состоялась еще в конце февраля, но сообщено о ней было только сейчас.

Хакеры получили доступ к адресам электронной почты, логинам и паролям пользователей. Данные о кредитных картах, номерах социального страхования и водительских удостоверениях злоумышленникам получить не удалось.

Отмечается также, что после сообщения о взломе акции компании упали в цене на 4,6%. Приложение MyFitnesPal позволяет следить за потреблением калорий, диетой и спортивными тренировками. Under Armour Inc купила его в 2015 году.

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Все по теме:

Новости технологии, 150 миллионов, MyFitnesPal, Воровство, Пользователи, Приложение, Хакеры.
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