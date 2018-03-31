https://telegraf.com.ua/files/2018/03/1461820197_hacker130_v-videowebl-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3986047-hakeryi-ukrali-dannyie-150-millionov-polzovateley-prilozheniya-myfitnespal.html
Хакеры украли данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnesPal
Новости технологии: Злоумышленники получили доступ к адресам электронной почты, логинам и паролям пользователей.
Американская компания Under Armour Inc заявила о хакерской атаке, в результате которой были похищены данные 150 миллионов пользователей приложения MyFitnessPal. Атака состоялась еще в конце февраля, но сообщено о ней было только сейчас.
Хакеры получили доступ к адресам электронной почты, логинам и паролям пользователей. Данные о кредитных картах, номерах социального страхования и водительских удостоверениях злоумышленникам получить не удалось.
Отмечается также, что после сообщения о взломе акции компании упали в цене на 4,6%. Приложение MyFitnesPal позволяет следить за потреблением калорий, диетой и спортивными тренировками. Under Armour Inc купила его в 2015 году.
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