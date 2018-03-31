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Когда Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу

Xiaomi Mi Band 3
13:54 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Вокруг выхода нового фитнес-браслета от Xiaomi – Mi Band 3 распространялось немало слухов.

Однако, в компании не сообщали ни характеристик нового гаджета, ни деталей о его презентации. 29 марта владелец Huami Technology (партнерская компания Xiaomi в США) Хуан Ван заявил, что следующий фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 будет выпущен уже в этом году.

Также стало известно, что Xiaomi Mi Band 3 прошел сертификацию Bluetooth, из чего стало известно, что он поддерживает Bluetooth 4.2. Кроме того, новое поколение фитнес-браслетов Xiaomi должно быть оснащено OLED-дисплеем, который будет отображать такую информацию как время, пульс, количество шагов и количество сжигаемых калорий. Также новый фитнес-браслет должен быть будет мощнее, чем Xiaomi Mi Band 2.

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Новости технологии, Xiaomi, Xiaomi Mi Band 3, Продажа, Фитнес-браслет, Хуан Ван.
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