https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Screenshot_1_695x471-min-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3986148-kogda-xiaomi-mi-band-3-postupit-v-prodazhu.html
Когда Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу
Новости технологии: Вокруг выхода нового фитнес-браслета от Xiaomi – Mi Band 3 распространялось немало слухов.
Однако, в компании не сообщали ни характеристик нового гаджета, ни деталей о его презентации. 29 марта владелец Huami Technology (партнерская компания Xiaomi в США) Хуан Ван заявил, что следующий фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 будет выпущен уже в этом году.
Также стало известно, что Xiaomi Mi Band 3 прошел сертификацию Bluetooth, из чего стало известно, что он поддерживает Bluetooth 4.2. Кроме того, новое поколение фитнес-браслетов Xiaomi должно быть оснащено OLED-дисплеем, который будет отображать такую информацию как время, пульс, количество шагов и количество сжигаемых калорий. Также новый фитнес-браслет должен быть будет мощнее, чем Xiaomi Mi Band 2.
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