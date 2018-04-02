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Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Hyperloop в Украине
06:21 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости технологии: В Мининфраструктуры признают, что на проект Hyperloop в Украине потребуется много усилий, но его осуществление вполне реально.

Тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян 1 апреля в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его словам, для начала работ необходимо заключение Национальной академии наук и официальное согласование предприятия Илона Маска.

"Мы для себя имеем следующую этапность. Сначала НАН Украины предоставит нам научное обоснование этого нового вида транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One, собственно предприятия Илона Маска, и других компаний", - пояснил министр.

По его словам, только после этого можно переходить к сооружению тестовой площадки".

"В наших планах - это 2019 год", - подчеркнул он.

Вместе с тем, Омелян признал, что это большой проект, который требует много усилий, много координации".

Как сообщалось ранее, в Днепре планируется создать тестовую площадку для реализации проекта вакуумного поезда Hyperloop в Украине при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике. К разработке проекта присоединятся Министерство инфраструктуры Украины, Национальная академия наук, которые обеспечат научную оценку и научное обоснование проекта, Укроборонпром, компания «Южмаш», Каховский завод электросварочного оборудования, «Интерпайп», Unit city, Украинский институт будущего и Платформа развития инноваций.

Строительство в Украине тестовой площадки для вакуумного поезда Hyperloop планируют начать в 2019 году. По предварительным оценкам, стоимость инфраструктурного проекта без подвижного состава составит более $3 млрд.

В Мининфраструктуры прогнозируют, что продолжительность реализации проекта в Украине может составлять от трех до пяти лет.

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Новости технологии, Hyperloop, Hyperloop в Украине, Владимир Омелян, Илон Маск, Мининфраструктуры, Украина.
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