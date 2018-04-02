Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров
Новости: General Electric развернет производство локомотивов на Крюковском заводе GE развернет производство локомотивов на Крюковском заводе
Новости: Джошуа: Я не собираюсь так просто дать Уайлдеру все, что он хочет Джошуа: У меня нет времени отдыхать после победы над Паркером
Новости: Сегодня SpaceX доставит научные приборы на космическую станцию Сегодня SpaceX доставит научные приборы на космическую станцию
X

В Тихий океан упали обломки сгоревшей орбитальной станции "Тяньгун-1"

"Тяньгун-1"
14:28 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: После входа в атмосферу Земли большая часть аппарата "Тяньгун-1" сгорела в плотных слоях атмосферы, а останки упали в Тихий океан.

Станцию "Тяньгун-1" запустили в 2011 году, она стала первым аппаратом такого класса в истории китайской космической программы. В 2016 году "Тяньгун-1" потеряла связь с Землей, тогда же стало известно, что в ближайшие годы аппарат сойдет с орбиты и упадет на поверхность планеты. В начале 2018-го исследователи из разных стран столкнулись с трудностями, прогнозируя, куда именно упадут обломки. Точно указать место падения было невозможно из-за отсутствия некоторых данных, в том числе информации об ориентации станции. В зону предполагаемого падения обломков попали некоторые территории Европы, США и Австралии.

Станция начала снижение в конце марта и вошла в атмосферу Земли 2 апреля в 08:15 по пекинскому времени (03:15 мск). Обломки аппарата упали в Тихий океан, к северо-западу от Таити. По словам экспертов, станция приземлилась на некотором расстоянии от "Кладбища космических кораблей" - закрытого для судоходства района Тихого океана. Там затоплены фрагменты космической станции "Мир" и обломки нескольких грузовых кораблей "Прогресс".

Спрогнозировать точные место и время падения "Тяньгун-1" помешал не только недостаток информации, но и особенности движения аппарата. Комментирует астрофизик Брэд Такер (Brad Tucker) из Австралийского национального университета: "[Аппарат] некоторое время "кувыркался" и вращался, поэтому, когда он начал снижаться, его движение оказалось менее предсказуемым". Эксперт отмечает, что в целом приземление аппарата прошло успешно.

Китайская программа пилотируемой космонавтики "Проект-921" включает несколько "наследников" станции "Тяньгун-1". В 2016 году на орбиту отправился аппарат "Тяньгун-2", сейчас идет работа над Китайской модульной космической станцией — третьей в мире многомодульной пилотируемой орбитальной станцией. Предполагается, что по функциям она будет во многом аналогична станции "Мир".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости технологии, Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1", Китайская техника, Космические станции, Космос, Тяньгун-1.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости технологий

Самые красивые смартфоны Xiaomi презентовала новую модель телевизоров с 50-дюймовым дисплеем Когда Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу

Последние новости

Врачи назвали главные признаки повышенного уровня холестерина Суд разрешил Сенкевичу вернуться к исполнению обязательств мэра Николаева На Сумщине мошенники похитили деньги с карточек
Сегодня читают
01 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
02 Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров
03 Вера Савченко обратилась к Трампу
04 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
05 "Шахтер" разгромил "Зарю"
Новости сегодня
14:37 Появились правильные ответы пробного ВНО
14:37 Женщины-военные в Германии переоденутся в форму для беременных
14:31 Украинка Свитолина - 4-я в чемпионской гонке WTA
14:27 Владимир Дантес забавно поздравил Монатика с днем рождения
14:27 Факты о Китае, которые отобьют у европейцев всякую охоту туда поехать (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Минске обсудят вопрос обмена заключенными В Минске обсудят вопрос обмена заключенными
Новости: Лавров: Запад играет в "детские игры" Лавров: Запад играет в "детские игры"
Новости: Срок эксплуатации украинских ТЭС превысил проектный Срок эксплуатации украинских ТЭС превысил проектный
Новости: Столичный андеграунд или эволюция секонд-хенда Столичный андеграунд или эволюция секонд-хенда
Добавить комментарий
0