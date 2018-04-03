Марк Цукерберг ответил на выпад Тима Кука

Недавно гендиректор Apple Тим Кука заявил, что соцсеть Facebook заслуживает проблемы, с которыми она сейчас борется. Кук отметил, что для его компании права на личную жизнь стоят на одном уровне со свободой слова и свободой прессы.

В интервью для Vox Марк Цукерберг в ответ подчеркнул, что, раз компания выпускает платные продукты, это не значит, что она заботится о клиентах в большей мере.

"Знаете, я нахожу заявление, согласно которому, если ты не платишь за сервис, то мы о тебе не печемся, очень голословным. Он также не соответствует правде.

Если вы пытаетесь построить сервис, рассчитанный не только на богатых людей, то нужно предложить что-то, для этих людей доступное.

Я считаю, что не стоит заболевать стокгольмским синдромом и начинать верить, что компании, которые всегда стараются взять у нас больше денег за свои услуги, заботятся о пользователях сильнее. Потому что для меня это звучит нелепо".

Интересно, ответит ли Тим Кук на этот выпад со стороны Марка Цукерберга.