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Марк Цукерберг ответил на выпад Тима Кука
05:32 Сегодня Телеграф
Macdigger
Фото: соцсети

Новости технологии: Гендиректор Facebook Марк Цукерберг ответил на критику со стороны Тима Кука - создатель соцсети считает слова Кука неправдивыми.

Недавно гендиректор Apple Тим Кука заявил, что соцсеть Facebook заслуживает проблемы, с которыми она сейчас борется. Кук отметил, что для его компании права на личную жизнь стоят на одном уровне со свободой слова и свободой прессы.

В интервью для Vox Марк Цукерберг в ответ подчеркнул, что, раз компания выпускает платные продукты, это не значит, что она заботится о клиентах в большей мере.

"Знаете, я нахожу заявление, согласно которому, если ты не платишь за сервис, то мы о тебе не печемся, очень голословным. Он также не соответствует правде.

Если вы пытаетесь построить сервис, рассчитанный не только на богатых людей, то нужно предложить что-то, для этих людей доступное.

Я считаю, что не стоит заболевать стокгольмским синдромом и начинать верить, что компании, которые всегда стараются взять у нас больше денег за свои услуги, заботятся о пользователях сильнее. Потому что для меня это звучит нелепо".

Интересно, ответит ли Тим Кук на этот выпад со стороны Марка Цукерберга.

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Все по теме:

Новости технологии, Apple, Facebook, Данные, Конфиденциальность, Марк Цукерберг, Тим Кук.
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