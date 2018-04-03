Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону

Джон Гаррисон - английский изобретатель, часовщик-самоучка. Он родился 3 апреля (по новому стилю) 1693 года. Важнейшим изобретением Гаррисона стал морской хронометр, над которым он начал работать в 1728 году и завершил в 1735 году.

"Необычное изобретение Гаррисона принесло огромную пользу. Благодаря ему моряки могли определять не только широту калибра, но и долготу, делая их экскурсии намного безопаснее", - сказано в пояснении Google.

За изобретение морского хронометра Парламент Великобритании назначил Гаррисону награду в размере 20 000 фунтов стерлингов (что сопоставимо с 4,72 миллионами долларов).