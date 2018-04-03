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Новости: Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону
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Google посвятил дудл английскому изобретателю Джону Гаррисону
07:40 Сегодня Телеграф
Фото: Скриншот

Новости технологии: Google Doodle напоминает нам о Джоне Гаррисоне в его 325-й годовщину со дня рождения.

Джон Гаррисон - английский изобретатель, часовщик-самоучка. Он родился 3 апреля (по новому стилю) 1693 года.  Важнейшим изобретением Гаррисона стал морской хронометр, над которым он начал работать в 1728 году и завершил  в 1735 году.

"Необычное изобретение Гаррисона принесло огромную пользу. Благодаря ему моряки могли определять не только широту калибра, но и долготу, делая их экскурсии намного безопаснее", - сказано в пояснении Google.

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За изобретение морского хронометра Парламент Великобритании назначил Гаррисону награду в размере 20 000 фунтов стерлингов (что сопоставимо с 4,72 миллионами долларов).

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В 2008 году в Кэмбридже Стивен Хокинг представил часы, посвященные памяти Джона Гаррисона. В часах используется "кузнечиковый" спусковой механизм, выполненный в виде гигантского кузнечика и названный хронофагом.

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