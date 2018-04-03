В сети появились фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 7

Снимок будущего смартфона Xiaomi показывает, что модель Mi 7 по своему дизайну будет напоминать модель iPhone X.

На снимке видна небольшая надпись спереди, экранные клавиши и сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Купить новый китайский флагман покупатели смогут в четырех цветах – титановом, коричневом, синем и черном. Интересно, что черный вариант получит металлическую крышку корпуса, а остальные три - стеклянную. Это может означать, что в продажу поступит упрощенная версия телефона, которая получит корпус из металла, но при этом лишится совместимости с беспроводной зарядкой. Таким образом, компания может представить две версии телефона – Mi 7 и Mi 7 Pro.

Флагман обладает двойной тыльной камерой с вертикальной компоновкой объективов, но сам модуль компактнее и аккуратнее того, что предложили в Xiaomi Redmi Note 5. В черной версии видны пластиковые вставки под антенны на торцах.

По меньшей мере одна из версий нового телефона, получит топовый 8-ядерный чип Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, графический ускоритель Adreno 630, модем X20 LTE со скоростью до 1,2 Гбит/с, аккумуляторную батареей емкостью 4480 мАч с поддержкой технологии беспроводной зарядки по стандарту Qi.

Добавим, что на экране смартфона Xiaomi Mi 7 отображается дата – 4 июня 2018 года. Большинство производителей всегда указывают на снимках дату анонса, поэтому велика вероятность того, что этот телефон покажут публике конкретно в этот день.