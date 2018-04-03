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Приложение Instagram станет недоступным для Apple Watch

Apple Watch
17:37 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Популярное приложение Instagram исчезнет из Apple Watch.

Разработчики приложения Instagram посчитали, что в дальнейшем они больше не будут обновлять свою социальную сеть в Apple Watch. Такое решение представителей соцсети расстроило многих владельцев часов от Apple

Стало известно, что Instagram навсегда пропадет с дисплеем "умных" часов от Apple. По словам официальных представителей, они не видят больше смысла разрабатывать новые обновления приложения для Apple Watch, так как в нем отсутствует главная функция, а именно публикация самих снимков.

Напомним, что ранее пользователи на Apple Watch могли только пролистывать ленту с фотографиями и ставить "лайки". Причиной остановки приложения на Apple Watch является не востребованность Instagram на часах, а следовательно и низкий спрос. Разработчики призвали пользователей не отчаиваться, а пользоваться Instagram на смартфонах или планшетах.

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Новости технологии, Apple, Apple Watch, Instagram, Новости Instagram.
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